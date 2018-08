Es war eine hundertprozentige Torchance und die Möglichkeit zum perfekten Pflichtspieleinstand für Werder-Leihspieler Robert Bauer beim 1. FC Nürnberg. Doch der 23-Jährige konnte beim 2:1-Sieg über den Oberligisten SV Linx im DFB-Pokal kurz vor Schluss doch noch aufatmen, als sein Mitspieler Mikael Ishak entscheidenden Siegtreffer erzielte.

Bauer wurde in der 81. Minute von Adam Zrelak mit einer schönen Flanke in Szene gesetzt. Völlig unbedrängt köpfte Außenverteidiger jedoch mehrere Meter am Kasten des SV Linx vorbei. Zu dem Zeitpunkt standes noch 1:1.

Die komplette Zusammenfassung des Spiels zwischen SV Linx gegen den 1. FC Nürnberg gibt es hier.