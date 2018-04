Wo es Gewinner gibt, muss es Verlierer geben. So schön Werders Aufschwung der letzten Monate für viele ist, nicht jeder hat profitiert. Für Robert Bauer lief es persönlich besser, als die Mannschaft im sportlichen Tief steckte, Woche für Woche stand er damals verlässlich auf dem Platz. Seit Florian Kohfeldt den Posten des Trainers übernahm, veränderte sich seine Rolle von Haupt- zum Nebendarsteller. Ein Zustand, den Bauer im Sommer gerne verändern würde – mit einem Wechsel des Arbeitgebers.

Bereits im Winter gab es Klubs, die den Rechtsverteidiger mit mehr Spielzeit lockten. Und der war auch nicht abgeneigt. „Natürlich macht man sich Gedanken über einen Wechsel“, sagte Bauer vergangenen Dezember im Interview mit MEIN WERDER und bezeichnete seine Wechselmöglichkeiten als „interessante Optionen“. Weil es schwer zu vermitteln gewesen wäre, Bauer mitten im Abstiegskampf ziehen zu lassen, legte Frank Baumann sein Veto ein.

Mittlerweile ist die Lage eine andere. Bauers Berater spricht von einem Wechsel und bekommt von Baumann verständnisvolle Signale. Beide Seiten, Spieler und Klub, würden den bis 2020 laufenden Vertrag gerne im Sommer beenden. Seit einiger Zeit schon läuft die Suche nach einem geeigneten Nachfolger. Und da Theodor ­Gebre Selassie mit 31 Jahren zwar noch die Gegenwart, aber nicht mehr die Zukunft gehört, dürfte für den 23 Jahre alten Bauer ebenfalls ein junger, entwicklungsfähiger Verteidiger verpflichtet werden. Der muss auch spielerisch in Kohfeldts Konzept passen: Ein gesundes Maß an Vorwärtsdrang, ein Gespür für die richtige Positionierung und Fähigkeiten im Aufbauspiel gehören genauso dazu wie die defensiven Grundtugenden.

Die Suche nach einem zuverlässigen Verteidiger

Mit anderen Worten, Werder wird sich nach einem ähnlich zuverlässigen Verteidiger wie Ludwig Augustinsson auf links umsehen. Baumann könnte allerdings dank des grundsoliden Gebre Selassie auf die ganz große Investition verzichten und stattdessen Spieler ins Auge fassen, die noch nicht mit allzu viel Erfahrung auf höchstem Niveau aufwarten können. Ähnlich wie zuletzt bei Thomas Delaney oder Jiri Pavlenka, als sich Baumann auch in kleineren europäischen Ligen umsah. Das hat funktioniert, warum sollte es nicht erneut klappen?

Linus Wahlqvist etwa wäre so eine Option. Als Kapitän der schwedischen U21-Nationalmannschaft (bei sechs A-Länderspielen) und bereits 112 Partien in der heimischen Allsvenskan, der ersten Liga also, dürfte der 21-Jährige für den nächsten Schritt bereit sein. Noch dazu läuft Wahlqvists Vertrag beim IFK Norrköping am Jahresende aus. Sportlich bringt Wahlqvist bei 1,84 Metern genug Robustheit mit, um auch in der Innenverteidigung spielen zu können. Aber auch genug Vorwärtsdrang, um eine Alternative im rechten Mittelfeld zu sein. Sollte Sportchef Baumann Wahlqvist auf der Liste haben, müsste er sich vermutlich gegen eine Vielzahl von Konkurrenten durchsetzen. Im besten Fall aber könnte sich Werder einen vielseitig begabten Abwehrspieler mit jeder Menge Dynamik sichern. Mit Augustinsson steht bereits ein Schwede im Kader, was positive Wirkung haben könnte.





Etwas tiefer in die Tasche greifen müssten Interessenten wohl für Jonas Svensson. Der Norweger ist noch bis 2021 an AZ Alkmaar gebunden und trägt auf der rechten Seite maßgeblich zur starken Saison der Nordholländer bei. Im Tandem mit Starstürmer Alireza Jahanbaksh bearbeitet der 25-Jährige mit enormer defensiver wie offensiver Konstanz den Flügel. Er glänzt mit druckvollem, vorwärtsgerichtetem Passspiel, Souveränität und Ballsicherheit. Mit nur 1,70 Metern ist der Verteidiger nicht der kopfballstärkste, dafür aber drahtig und für die Gegenspieler schwer zu greifen. In der ­Eredivisie ist Svensson ein Topspieler auf seiner Position, der Wechsel in eine größere Liga wohl nur eine Frage der Zeit. Ob es schon in diesem Sommer so weit ist – und Svensson zugleich zu einem für Werder bezahlbaren Preis zu haben sein wird – bleibt abzuwarten.

Ein weiterer Kandidat für einen Wechsel in die Bundesliga ist Thomas Foket. Der 23 Jahre alte Belgier konnte nach einer erfolgreich verlaufenen Herzoperation in der Rückrunde für die KAA Gent wieder an frühere Leistungen anknüpfen, die ihm bereits zu zwei Partien in der belgischen A-Nationalmannschaft verholfen haben. Schon im Vorjahr stand Foket vor einem Wechsel, damals nahm Europaligist Atalanta Bergamo wegen der inzwischen behobenen Herzproblematik von einem Wechsel Abstand. Bei einem Vertrag bis 2019 dürfte es in diesem Sommer erneut Interesse an Foket aus größeren Ligen geben.





Der Rechtsfuß gilt als laufstark, technisch gut und ist stets darum bemüht, mit Vorstößen zu glänzen. Zum Einsatz kommt Foket dabei nicht nur als Flügelverteidiger in einer Fünferkette, sondern zuletzt auch immer häufiger in der klassischen Viererkette.