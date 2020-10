Zu Wochenbeginn kam Felix Agu vorbildlich mit der Maske zum Bremer Training. (nordphoto)

Während Werder Bremen am Donnerstag noch darum bat, den Namen des positiv auf COVID-19 gestesteten Spielers nicht zu veröffentlichen, weil der Profi selbst das so wolle, änderte der Verein nun seine Kommunikation. Am frühen Freitagabend bestätigte Manager Frank Baumann, dass Felix Agu der betroffene Spieler ist. Neben dem Außenverteidiger muss auch Tahith Chong in einer 14-tägigen Quarantäne bleiben, erklärte Baumann, weil er vom Gesundheitsamt als Kontaktperson der Kategorie 1 eingestuft worden sei. Zudem befindet sich ein Mitarbeiter des Stabs rund um die Mannschaft in einer solchen häuslichen Quarantäne.

Anders als am Vortag sei Agu inzwischen nicht mehr frei von Symptomen, werde aber von Werders medizinischer Abteilung um Dr. Hellermann professionell betreut, berichtete Baumann. Agu und Chong hatten sich beim Auswärtsspiel in Freiburg ein Doppelzimmer in Werders Mannschaftshotel geteilt. Als Lektion daraus wird die Mannschaft vor dem Heimspiel gegen Hoffenheim (Anstoß Sonntag 18 Uhr) nur noch Einzelzimmer beziehen, sagte Baumann, und auch die Aufenthaltszeiten in der Kabine verkürzen. So soll verhindert werden, dass bei ähnlichen Fällen ebenfalls schnell Kontaktpersonen der Kategorie 1 entstehen.