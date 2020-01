Das Abstiegsgespenst im Nacken: Frank Baumann stellt sich als Werder-Verantwortlicher allen kritischen Fragen. (nordphoto)

Der Abstiegskampf von Werder Bremen ist am Sonntag auch ein Schwerpunkt in der TV-Sendung „Doppelpass“ bei Sport1, gerade nach dem wichtigen Auftaktspiel bei Fortuna Düsseldorf. Der beliebte Fußball-Talk beginnt wie gewohnt um 11 Uhr. Für Werder nimmt Sportchef Frank Baumann an der Runde teil und bekommt so Gelegenheit, die Bremer Transferpolitik und die vielen Ausfälle im Kader zu erklären.

Vom WESER-KURIER sitzt Chefreporter Jean-Julien Beer in der Runde am Münchner Flughafen, die unter anderem von Stefan Effenberg und Marcel Reif komplettiert wird. Moderator ist Ex-Nationalspieler Thomas Helmer.