Ab mit der Maske: Frank Baumann darf im Stadion wieder ohne Einschränkung Fußball schauen. (gumzmedia/nordphoto)

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) haben unter der Woche die Hygienevorschriften gelockert, so müssen beispielsweise Trainer, Betreuer oder Ersatzspieler während der Bundesliga-Partien keine Masken mehr am Spielfeldrand tragen – „sobald sie ihren Sitzplatz im Abstand von mindestens 1,5 Metern zur nächsten Person eingenommen haben", heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der beiden Verbände.

Frank Baumann befürwortet diesen Schritt. „In der Bevölkerung hat es bereits Lockerungen gegeben, deshalb ergibt es für mich Sinn, dass es erste Lockerungen um das Spiel herum gibt“, sagte Werders Sportchef. „Wenn man an der frischen Luft die Abstandsregel einhalten kann, ist es nicht mehr zwingend notwendig, die Maske zu tragen. Auch wenn ich mich schon daran gewöhnt habe, bin ich froh, dass ich sie nun zumindest während des Spiels mehr aufsetzen muss.“