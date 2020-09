Würde sich über mehr Tore für Werder freuen: Manager Frank Baumann. (CARMEN JASPERSEN/DPA)

Am Ende waren es 42 Tore, die Werder-Fans in der abgelaufenen Bundesligasaison bejubeln konnten. Die Zahl wurde im Endspurt noch relativ groß, weil gegen Köln (6:1) und Paderborn (5:1) zwei deutliche Siege gelangen. Viele der Monate zuvor jedoch sehnten sich die Zuschauer im Stadion und später vor den Bildschirmen nach mehr Werder-Treffern, vor allem in den Heimspielen.

Künftig könnte eine neue Abseitsregel für mehr Tore sorgen, für die sich der frühere Arsenal-Coach Arsene Wenger beim Weltverband Fifa starkmacht. Auch in Bremen beobachtet man das sehr genau. „Grundsätzlich finde ich die Idee gut“, sagt ­Manager Frank Baumann, „weil es schön für die Zuschauer ist, wenn mehr Tore fallen. Das würde die Attraktivität des Spiels erhöhen.“

Die Idee hinter der veränderten Abseitsregel ist simpel. Demnach soll es künftig kein Abseits mehr sein, wenn sich ein Körperteil des Angreifers noch auf Höhe des vorletzten Gegenspielers befindet. Bisher ist es umgekehrt: Steht der angreifende Stürmer mit nur einem Körperteil im Abseits, mit dem er ein Tor erzielen könnte, dann gilt der mögliche Treffer nicht. Wie das Fachmagazin „Kicker“ berichtete, will die Fifa die Regel im gehobenen Juniorenfußball testen. Eine statistische Auswertung zeigt, dass etwa 50 Prozent der wegen Abseits aberkannten Treffer seit dem Einsatz der Video-Assistenten und der kalibrierten Linie unter Anwendung der Wenger-Idee gezählt hätten. Baumann sagt zu dem Thema: „Klar würde es für alle Beteiligten eine gewisse Anpassungsphase geben, weil das Abwehrverhalten sich ein Stück weit verändern muss und die Stürmer lernen müssten, das ein Stück weit für sich zu nutzen. Auch die Schiedsrichter bräuchten eine gewisse Anlaufzeit. Trotzdem würde ich das befürworten.“

Der Werder-Manager ist Mitglied der DFL-Fußballkommission und weiß um die Gunst der Stunde: Als Heimat des Champions-League-Siegers FC Bayern hat der deutsche Fußball international wieder mehr Gewicht und kann sich auch in Regelfragen einbringen. Bisher war die neue Abseitsregel noch kein Thema in der deutschen Kommission, erklärt Baumann, „da wird sicher erst einmal die Testphase abgewartet“. Doch der Moment wird kommen, wo sich die deutschen Macher hier für attraktivere Spiele mit mehr Toren einsetzen werden. Baumann: „Die internationalen Regelhüter des IFAB würden sich zwar sicher nicht komplett nach der Meinung der deutschen Kommission richten. Aber es wird ein Thema sein, wo man sich als Fußball-Deutschland und als Bundesliga klar positionieren sollte.“