Der Spieler war ihm natürlich wichtiger als die alberne Klausel: Werders Manager Frank Baumann holte Davie Selke zurück nach Bremen. (nordphoto)

Eine Klausel, wie es dieser Art schon viele gab in der Geschichte der Bundesliga, wird den Einsatz von Winter-Neuzugang Davie Selke am 25. Spieltag (7. März) in der Bundesligapartie bei Hertha BSC verhindern. Das bestätigte Werders Sportchef Frank Baumann am Montag. Demnach hatten es die Berliner zur Bedingung für Selkes Wechsel an die Weser gemacht, dass der Stürmer in dieser Rückrunde nicht gegen die Hertha auflaufen darf - schließlich kämpfen beide Klubs noch um den Klassenerhalt in der Bundesliga.

„Ohne diese Klausel wäre der Wechsel von Davie Selke nicht über die Bühne gegangen“, erklärte Baumann, „es ist schade, aber es ist auch nur für das eine Spiel.“ Bei künftigen Duellen, sei es im Pokal oder in der Liga, dürfte Selke demnach gegen die Hertha auflaufen.

Keine BVB-Klausel bei Toprak

Offenbar hatten die Berliner um Cheftrainer Jürgen Klinsmann Angst, dass Selke zu stark oder zu motiviert wäre. Werder hatte den Angreifer am letzten Tag der Winter-Transferperiode von Hertha BSC ausgeliehen, für eineinhalb Jahre. Sollte Werder bis dahin erstklassig bleiben, greift danach eine Kaufverpflichtung.

Übrigens: Im Leihvertrag von Ömer Toprak verzichtete Borussia Dortmund vor dieser Saison auf eine solche Klausel. Der Innenverteidiger darf deshalb am Dienstag im Achtelfinale des DFB-Pokals mit Werder gegen den BVB spielen.