Sportchef Frank Baumann. (nordphoto / Paetzel)

Kommt noch einer? Oder kommt keiner? Werders Suche nach einer Verstärkung für den Sturm ist das derzeit alles überstrahlende Thema. Bis Freitag, den 31. Januar um 18 Uhr ist Zeit, einen Transfer abzuwickeln. Auf der Pressekonferenz zum Spiel gegen Augsburg am Donnerstag wollte sich Frank Baumann nicht in die Karten schauen lassen, ob Werder noch einen Zugang präsentiert. „Zu Namen und Gerüchten, Zwischenständen oder meinen Gefühlen will ich keine Auskunft geben„, sagte Baumann. Sein Ausblick zu diesem Thema ist seit Wochen derselbe: „Es kann sein, dass etwas passiert. Es kann aber auch sein, dass nichts mehr passiert.“

Der Druck, handeln zu müssen, war dem Sportchef auf der Pressekonferenz durchaus anzumerken. „Es herrscht das Gefühl, dass alle etwas machen, nur Werder nicht. Das kenne ich schon aus den letzten Jahren„, sagte Baumann mit leicht ironischem Unterton. Denn den Tatsachen entspreche dieses Gefühl ja nicht, wie er anfügte: „Wir haben schon was gemacht, Kevin Vogt. Ein guter und wichtiger Transfer.“

Kein Transfer aus Aktionismus

Und nur ein solcher kommt für Werder infrage. Ein Grund, weshalb der Klub nicht weiter auf dem Transfermarkt tätig ist, sind entsprechend die hohen Ansprüche. Spieler gibt es reichlich, sagt Baumann, und sie sind der Scouting-Abteilung auch bekannt. „Es ist nicht so, dass nichts auf dem Markt ist oder wir den Markt nicht kennen.„ Nur seien es eben nicht die richtigen. Und aus purem Aktionismus einzukaufen, ist für Baumann keine Option. „Wir hätten Spieler verpflichten können. Aber warum sollen wir etwas tun, wovon wir nicht überzeugt sind? Wir haben noch nichts für uns passendes gefunden. Wir haben Anforderungen an die Qualität, an die Mentalität und eine Finanzierbarkeit.“

Baumann war sichtlich bemüht, die Erwartungen zu bremsen. Das gilt für die Erwartung, ob überhaupt noch ein Zugang im Winter kommt. Aber auch für die Erwartung an den Wert, den ein Zugang für die Mannschaft hätte. „Es herrscht eine hohe Erwartung an den Neuzugang. Es geht nicht um einen Heilsbringer, wir sind alle gefordert." Der Sportchef nimmt vielmehr die Spieler in die Pflicht, die bereits da sind. „Die, die uns zur Verfügung stehen, müssen wir auf Top-Niveau bekommen." Dass das klappt, da ist Baumann durchaus optimistisch: „Sie haben gezeigt, dass sie gute Bundesligaspieler sind. Wir haben in der Offensive gute Alternativen. Ein Transfer macht also nur Sinn, wenn wir etwas Besseres finden." Bisher war das nicht der Fall.