Schon gleich nach dem ernüchternden 0:3 gegen RB Leipzig hatte Frank Baumann seinen Blick nach Dortmund gerichtet: „Wenn wir dort ein bisschen Matchglück haben, können wir etwas mitnehmen.“ Tatsächlich hatte Werder beim BVB Glück und Pech, nahm aber trotzdem einen wichtigen Punkt mit. „Dieses Spiel kann uns absolut Rückenwind geben“, freut sich Werders Sportchef nun, „gerade auch mit den psychologischen Hürden, die wir nehmen mussten. Wir machen zwar das 1:0 sehr früh, kriegen aber fast im Gegenzug den Ausgleich zum 1:1. Das ist schon nicht leicht zu verdauen. Dann geraten wir in Rückstand, kurz vor der Pause, gegen einen solchen Gegner. Dann wieder so zurückzukommen, das war schon stark.“

Erst Frankfurt, dann Länderspielpause

Diesen Rückstand auswärts beim Meisterschaftskandidaten Borussia Dortmund in etwas Zählbares verwandelt zu haben, „das stärkt die Moral und nährt den Glauben an die Qualität im Kader“, sagt Baumann. Mit Blick auf das am Sonntag folgende Auswärtsspiel bei Europa-League-Starter Eintracht Frankfurt betont der Sportchef aber auch: „Wir müssen uns trotzdem immer wieder beweisen. In Frankfurt wartet auf uns ein genauso schweres Spiel. Auch da müssen wir uns jeden Punkt erkämpfen und erspielen. Wir bekommen nichts geschenkt.“ Danach steht eine zweiwöchige Länderspielpause an, in der sich Werder gerade auch mit Blick auf die verletzten und angeschlagenen Spieler noch einmal neu sammeln kann.