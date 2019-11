Hat wohl keine Zukunft mehr beim FC Augsburg: Michael Gregoritsch. (dpa)

Wenn der FC Augsburg am Sonntag auf Hertha BSC trifft, wird einer nicht dabei sein: Michael Gregoritsch. Wie der FCA am Donnerstag mitteilte, wurde der Stürmer zunächst bis kommenden Dienstag vom Trainings- und Spielbetrieb suspendiert. Als Grund gab der Verein vereinsschädigende Aussagen des 25-Jährigen an. „Das Verhalten und die Äußerungen von Michael Gregoritsch sind in einem Mannschaftssport ein No-Go. Mit seinen Statements lässt er große Zweifel aufkommen, ob er den Weg des FC Augsburg vollumfänglich mitgehen möchte", wird Augsburgs Sportchef Stefan Reuter zitiert.

Gregoritsch hatte bei der österreichischen Nationalmannschaft in einer Medienrunde unter anderem gesagt, dass er Augsburg in der Winterpause unbedingt verlassen wolle. Zudem betonte er: „Bei aller Liebe, aber ich habe jetzt ein halbes Jahr praktisch nicht gespielt. Da kann man sich nicht hinstellen und wieder eine zweistellige Millionensumme verlangen.“

Vor der laufenden Saison wollte Werder den Angreifer verpflichten, konnte sich aber mit Augsburg nicht auf eine Ablösesumme einigen. In der Winterpause kommt Gregoritsch nun wohl auf den Markt, doch Frank Baumann will eher nicht zuschlagen. „Ich habe von der Suspendierung gelesen, aber das ist aktuell für uns nicht interessant“, erklärte Werders Sportchef am Donnerstag. Dann wiederholte Baumann einen Satz, der er schon mehrmals von sich gegeben hatte: „Wir planen im Winter keine Transferaktivitäten.“