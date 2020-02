So war das vor einem Jahr: Werder feierte in Dortmund einen überraschenden Sieg im DFB-Pokal. (nordphoto)

Ein Pokalspiel daheim gegen Borussia Dortmund ist normalerweise ein Höhepunkt in einer Saison, ein Spiel, auf das man sich so richtig freut. Aber jetzt, bei Werder? Im tristen und komplizierten Abstiegskampf? „Ich freue mich immer auf jedes Spiel“, gibt Vize-Kapitän Davy Klaassen die Richtung vor, „auch auf das gegen Dortmund.“ Solche Duelle scheinen ja auch wie gemacht für den hitzigen Niederländer, wären da nicht die schwachen Bremer Leistungen der vergangenen Wochen und die starken Dortmunder Auftritte, bei denen sich der BVB mit seinem neuen Stürmer Erling Haaland geradezu in einen Torrausch spielte.

Kommt dieses Achtelfinale am Dienstagabend also zum schlechtesten Zeitpunkt? Nein, meint Florian Kohfeldt trotz der Niederlagen gegen Hoffenheim und Augsburg: „Es ist ein Pokalspiel, ein ganz anderer Wettbewerb als die Bundesliga. Es ist ein Heimspiel unter Flutlicht im Weserstadion. Wir sind in diesem Spiel der krasse Außenseiter, das kann man nicht anders sehen. Dortmund ist in einem absoluten Flow. Dementsprechend müssen wir versuchen, den BVB aus unserer Außenseiterrolle mit Nadelstichen zu nerven.“ Das sei überhaupt kein unwichtiges Spiel, „denn danach geht es für eine der beiden Mannschaften in diesem Wettbewerb nicht weiter“.

„Union ist kein Argument“

Die Belastung der englischen Woche sei kein Problem, versichert Werders Trainer, „wir haben danach genug Zeit, uns bis zum Spiel am Wochenende gegen Union Berlin zu erholen, das ist also kein Argument. Wir werden am Dienstag alles probieren, um eine Runde weiter zu kommen“.

Sportchef Frank Baumann hofft sogar auf einen positiven Effekt. „Wir haben doch gerade in der vergangenen Saison gesehen, was Erfolge im Pokal in einer Mannschaft bewirken können“, erinnert er an den Bremer Vormarsch bis in Halbfinale, unter anderem ermöglicht durch einen Sieg gegen den BVB. „Das Pokalspiel ist eine Chance, wieder Selbstvertrauen zu tanken, gerade bei einem Spiel zu Hause gegen Dortmund“, glaubt Baumann, „wir können zwar sicher nicht komplett befreit aufspielen, aber mutiger. Denn wir spüren dann nicht so diesen Druck wie in der Liga. Wir haben keine lange Vorbereitung bis zum Spiel gegen Dortmund, aber wir gehen das an – auch wenn es natürlich schwer wird, gegen eine absolute Top-Mannschaft ins Viertelfinale zu kommen.“

„Wir schenken nichts her“

Der DFB-Pokal sei für Werder unverändert ein ganz wichtiger Wettbewerb, sagt der Manager, schließlich winken hier auch enorme zusätzliche Einnahmen. Baumann betont deshalb: „Auch wenn es für uns in der Bundesliga gerade nicht so gut aussieht und wir am Samstag gegen Union gefordert sind, drei Punkte zu holen – wir werden den Pokal jetzt trotzdem nicht einfach her schenken.“