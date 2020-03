Werder soll weiter Bestandteil der Bundesliga sein: Frank Baumann ist optimistisch, dass der Verein die Krise meistert. (nordphoto)

Frank Baumann weiß natürlich, was einem Fußball-Manager landläufig so nachgesagt wird. Und er bringt auch in diesen Tagen genügend Humor mit, darüber selbst ein wenig zu schmunzeln. „Der ein oder andere glaubt ja, dass ich den ganzen Tag nur etwas Fußball gucke und mit ein paar Beratern telefoniere“, sagt er. Wenn dem so wäre, hätte er gerade komplett frei. Fußballspiele gibt es in der Coronakrise nicht mehr. Und auch die Telefonate mit den Spielerberatern haben sich längst auf ein Minimum reduziert.

In Wirklichkeit hat Baumann gerade rund um die Uhr zu tun, auch wenn das Thema „Sport“ für Werders Sport-Geschäftsführer inzwischen doch deutlich in den Hintergrund gerückt ist, wie er erklärt. Denn es geht im Alltag nicht mehr so sehr um Fußball, sondern um die Krise und all ihre wirtschaftlichen Folgen. Und darum, das eigene Handeln und die Planungen für Werder immer wieder der dynamischen Entwicklung dieser Corona-Pandemie anzupassen. Und Baumann ist sicher: Diese Krise verändert nicht nur den aktuellen Arbeitsalltag, sie wird auch die Fußballbranche massiv verändern.

Deutlich weniger Einnahmen

Denn die ganze Fußballszene lebte zuletzt in einer eigenen Welt, in der immer mehr Geld bewegt und verdient wurde, vor allem die Ablösesummen schnellten in absurde Höhen. Der Profifußball schien sich immer mehr von der Basis und der Realität seiner Fans zu entfernen. „Wir müssen uns jetzt mit den neuen Gegebenheiten auseinandersetzen“, sagt Werders Manager, „wenn alle Klubs deutlich weniger Einnahmen haben werden, dann muss man davon ausgehen, dass natürlich auch die Gehälter und die Transfersummen in den nächsten Jahren reduziert werden.“

Die enorm gesteigerten Erlöse und Rekordumsätze der vergangenen Jahre hätten „natürlich Auswirkungen gehabt“, weiß Baumann, er nennt als Beispiel „Gehälter und Beraterprovisionen, aber auch die Transfersummen“. Dieser Transfermarkt aber werde so nicht mehr existieren, da ist sich der Werder-Manager ziemlich sicher. „Ich glaube, dafür braucht man kein ganz großer Prophet zu sein“, meint er, „der Transfermarkt wird in der Gesamtheit, und auch was den Umsatz betrifft, in diesem Sommer nicht die Dimensionen erreichen wie in den letzten zwei oder drei Jahren.“ Der Profifußball steuere nun in eine Situation, „wo wir uns kurzfristig, aber vielleicht auch mittelfristig auch mit weniger Einnahmen auseinandersetzen müssen“.

Weniger Berater-Gespräche

Das dürfte zu einer Regulierung und Normalisierung des Marktes beitragen, was übrigens viele Trainer und Manager in den vergangenen Jahren selbst immer wieder gefordert hatten. Normale Spieler werden wieder eher normal verdienen, die Ausnahme werden die Spieler sein, die auch wirklich außergewöhnliche Leistungen vollbringen. Baumann sagt es so: „Natürlich werden gute Spieler immer auch einen gewissen Markt haben.“

Auch Werder Bremen beschäftigt so einen guten Spieler in den eigenen Reihen: Milot Rashica. Der Angreifer kann den Klub in diesem Sommer für festgeschriebene 38 Millionen Euro verlassen. Doch ob es dazu kommt, lässt sich derzeit nicht seriös vorhersagen. Es gebe zwar noch einen Austausch mit Spielerberatern, berichtet Baumann, das geschehe aber sehr reduziert: „Der ein oder andere hält sich grundsätzlich aktuell etwas zurückhält, weil die Berater natürlich auch wissen, dass die Klubs jetzt erst einmal mit anderen Dingen in den nächsten Tagen und Wochen beschäftigt sind. Aber natürlich werden diese Gespräche in nächster Zeit auch wieder mehr werden.“ Die Summen für einen Rashica-Transfer, das ist ihm wichtig, will er auch jetzt nicht kommentieren.

Auch für den „Worst Case“ optimistisch

Derzeit gebe es eher einen verstärkten Austausch zwischen den Vereinen, als mit Beratern, „weil viele Klubs in der aktuellen Lage ähnliche Probleme haben, wenn auch vielleicht manchmal auf einer anderen Ebene. Aber letztlich haben alle Klubs mit diesen Problemen zu kämpfen“, weiß Baumann, der von einer sehr herausfordernden und schwierigen Situation spricht, die auch Werder Bremen nun meistern müsse: „Uns geht es wie ganz vielen anderen Unternehmen auch, die die Corona-Krise unverschuldet und überraschend getroffen hat. Damit müssen wir umgehen.“ Und dann formuliert Baumann fast schon beiläufig einen großen Satz, der viele Werder-Fans zunächst einmal beruhigen dürfte: „Wir sind optimistisch, dass es uns auch im Fall eines Worst Case gelingen würde, weiter Bestandteil der Bundesliga zu sein.“

Doch dazu müsse man Veränderungen akzeptieren. „Wir müssen uns in vielen Bereichen umstellen und auch liebgewonnene Gewohnheiten die nächsten Wochen und Monate hinten anstellen“, betont Baumann, und meint damit auch eine Vielzahl von Spielen ohne Zuschauer, die Werder wie allen anderen Klubs bevorstehen könnte: „Wir lieben den Sport auch wegen der Atmosphäre. Man muss aber sehen, dass wir in einer außergewöhnlichen Situation sind, die die Welt so noch nicht gesehen hat. Damit müssen wir umgehen. Es ist wichtig, dass wir unseren Betrieb aufrechterhalten.“

Spiele ohne Zuschauer

Dafür seien Spiele elementar wichtig, weiß Baumann, denn: „Wir müssen die wirtschaftliche Basis für alle Vereine schnellstmöglich wiederherstellen, natürlich immer unter dem Gesichtspunkt, dass die Gesundheit im Vordergrund steht. Es gibt Vertragspartner, etwa das Fernsehen und Sponsoren. Auch wir wünschen uns schneller wieder Spiele mit Zuschauern, aber wir müssen uns auch darauf einstellen, dass wir in den nächsten Wochen keine Spiele mit Zuschauern mehr haben werden. Wie lange das dauert, kann niemand einschätzen. Wir sind davon abhängig, wie die Regierung mit ihren Experten entscheidet.“ Und danach, das zeichnet sich deutlich ab, wird die Fußballbranche zunächst einmal mit kleineren Summen jonglieren müssen, als zuletzt. Ob das schlecht ist, wird sich dann zeigen.