Kommenden Donnerstag beginnt die Weltmeisterschaft, bis zum Auftaktspiel Russland gegen Saudi-Arabien in Moskau könnte Werder bereits einen weiteren Spieler verkauft haben. In den Verhandlungen um Thomas Delaney sind die Gespräche zwischen Werder und Borussia Dortmund wieder aufgenommen worden, bestätigt Frank Baumann gegenüber MEIN WERDER: „Es gibt Bewegung. Es ist nicht auszuschließen, dass es vor der WM zu einer Einigung kommt."

Geht jetzt alles ganz schnell? Dass beide Parteien miteinander reden, bedeutet, dass Dortmund bei der Ablösesumme mehr zu zahlen bereit ist als die zunächst gebotenen 20 Millionen Euro. Werder ruft 25 Millionen plus maximal weitere drei Millionen auf, die erfolgsabhängig fällig werden. Baumann: "Wir haben unsere Vorstellungen hinterlegt. Alles Weitere liegt an Dortmund. Dortmund ist jetzt am Zug."