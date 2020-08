Einfach kann bekanntlich jeder und deshalb dauerte es einen Tag länger als erwartet, bis unter den Leihvertrag zwischen Werder und Manchester United tatsächlich alle Unterschriften gesetzt werden konnten. Im Laufe des Sonnabends war es dann soweit, Tahith Chong wechselt für ein Jahr auf Leihbasis nach Bremen. Eine Kaufoption enthält der Vertrag nicht, das allerdings stand auch nie zur Disposition.

Es waren einige vertragliche Details, die es noch zu klären galt. Keine unüberwindlichen Hürden zwar, aber alle Parteien mussten sich am Ende noch mal bewegen, heißt es aus dem Umfeld Werders. Am Ende ging es wie immer ums Geld. Wie in der Branche üblich, wenn ein großer Verein einen Spieler an einen kleineren verleiht, damit er dort Spielpraxis sammelt und sich entwickelt, zahlt der größere Klub Teile des Gehalts. Nur wie viel, das musste verhandelt werden. Dem medizinischen Check hatte Chong sich bereits am Freitag unterzogen.

„Er ist nicht eins-zu-eins mit Milot vergleichbar"

Sonnabendnachmittag reiste Chong mit Frank Baumann über München ins österreichische Zell am Ziller, wo sich Werder zum neunten Mal in Folge auf die Saison vorbereitet. Am Abend traf er ein. Und am Sonntag soll Chong zum ersten Mal mit den neuen Kollegen trainieren.

Es ist ein Transfer, der Fantasien weckt. Und der sich leicht als Folge des geplanten Verkaufs von Milot Rashica zu RB Leipzig lesen lässt. „Er spielt eine sehr ähnliche Position. Trotzdem ist er ein anderer Spielertyp, der sein Spiel etwas anders auslegt„, sagt Frank Baumann gegenüber dem WESER-KURIER. Wie Rashica ist Chong schnell und dribbelstark. Dennoch sagt Baumann: „Er ist nicht eins-zu-eins mit Milot vergleichbar. Diese Erwartungen sollte man zurückfahren“, betont Baumann.

Bei dieser Einschätzung geht es dem Sportchef in erster Linie um Erfahrung. „Es ist vergleichbar mit dem Stadium, in dem Milot damals zu uns gekommen ist. Das muss man richtig einschätzen.„ Als Rashica im Januar 2018 von Arnheim nach Bremen wechselte, hatte er 100 Einsätze für Vitesse in der ersten niederländischen Liga. Chong wechselte mit 16 zu Manchester United. In England hat überwiegend in der U18 und der U23 des Klubs gespielt, 16 Einsätze waren es im Profi-Team. „Milot hatte deutlich mehr Erfahrung, wenn auch in einer kleineren Liga. Das sollte man berücksichtigen.“