In Grassau bereiten sich derzeit nicht nur die Spieler auf die neue Saison vor, auch Werders Scouting-Abteilung ist zusammengekommen, um Arbeitsabläufe zu optimieren. Von Sonntag bis Dienstag gibt es einen Workshop. Mit dabei sind unter anderem Clemens Fritz, Frank Ordenewitz und Mirko Votava, insgesamt elf Personen. Es handelt sich um Scouts, die den Altersbereich U19 und älter bearbeiten.

Die Kriterien beim Scouting sollen bei diesem Workshop vereinheitlicht werden. Auch welche Spielerprofile gesucht werden, soll festgelegt werden. Neben Sportchef Frank Baumann spricht deshalb auch Florian Kohfeldt, um zu verdeutlichen, worauf es Werder in nächster Zeit bei der Zuarbeit der Scouts und Analysten ankommt. Baumann erklärte dazu am sehr späten Montagabend: „Wir treffen uns in jedem Jahr mit unseren Scouting-Mitarbeitern zu einem Workshop, um die Arbeit der letzten Saison zu analysieren und die Anforderungen für die anstehende Saison zu besprechen und im Detail zu erläutern. Diesmal nutzen wir hier in Grassau zwei Tage für diesen Austausch. Das ist ein enorm wichtiger Bereich für uns.“