Vorfreude auf das Pokalspiel und die vier Ex-Bremer bei Heidenheim: Werder-Manager Frank Baumann (nordphoto)

Es ist schon eine besondere Konstellation beim Pokalspiel an diesem Mittwoch (18.30 Uhr) gegen den 1. FC Heidenheim. Wenn Werder anrennt, um Tore zu schießen – dann verteidigt auf der anderen Seite eine komplette Bremer Viererkette: Mit Marnon Busch, Norman Theuerkauf, Oliver Hüsing und Patrick Mainka stehen vier Profis in der Heidenheimer Abwehr, die einst alle bei Werder ihre erste Schritte machten. „Es ist ein Kompliment für unsere Nachwuchsarbeit, dass bei einem so gestandenen Zweitligisten wie Heidenheim eine komplette Viererkette mit Jungs bestückt ist, die Werderjugendmannschaften durchlaufen haben und wirklich lange bei uns im Verein waren“, sagt Werders Sportchef Frank Baumann.

„Da ist noch mehr möglich als 2. Liga“

Zumal diese Spieler im Gesamtpaket würdige Werder-Vertreter seien. „Heidenheim ist nicht nur fußballerisch mit den Jungs sehr zufrieden, sondern auch mit den Typen“, berichtet Baumann aus seinen Gesprächen mit den Machern des Zweitligisten, „das ist uns ja auch immer wichtig in der Nachwuchsarbeit, dass wir die Spieler auch als Persönlichkeiten ausbilden mit guten Charakteren. Das kann man für alle vier unterstreichen.“

Er freue sich, dass die vier Spieler ihren Weg gegangen seien. „Das war nicht immer einfach“, weiß Baumann, „die Erwartungen sind vielleicht nicht direkt erfüllt worden, aber sie sind alle dran geblieben und haben sich das hart erkämpft, wo sie jetzt sind. Und Norman als älterer Spieler vielleicht etwas ausgenommen, weil er eher am Ende seiner Karriere ist, glaube ich auch, dass für alle noch mehr möglich ist als die 2. Liga.“ Mehr als die zweite Pokalrunde soll es aus Bremer Sicht aber natürlich nicht werden…