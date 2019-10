Fokussiert: Werders Sportchef Frank Baumann würde mit seinem Verein auch gerne wieder international spielen. (nordphoto)

Diese Bilder hat sicher jeder Werder-Fan noch vor Augen: der große Bremer Zusammenhalt beim Abstiegsfinale der Saison 2015/16, als ein 1:0-Sieg am letzten Spieltag gegen den direkten Konkurrenten Eintracht Frankfurt für Werder den Klassenerhalt bedeutete. „Wir können uns alle an dieses Abstiegsendspiel erinnern, nach dem die Eintracht dann sogar noch in die Relegation musste“, sagte Werders Sportchef Frank Baumann vor dem erneuten Duell an diesem Sonntag, in dem es nun aber nicht mehr um den Klassenerhalt, sondern eher um den Anschluss an die europäischen Plätze geht.

„Sie hatten auch schwierige Phasen“

Inzwischen ist die Eintracht den Bremern etwas enteilt. Nach dem Klassenerhalt durch die Relegationsspiele gegen Nürnberg ging die Frankfurter Entwicklung steil nach oben, bis hin zum Pokalsieg 2018 unter dem jetzigen Bayern-Trainer Niko Kovac und der Teilnahme an der Europa League.

Man könne sich diesen Verein deshalb durchaus zum Vorbild nehmen, meinte Baumann. „Die Eintracht hatte in den letzten zehn Jahren nicht nur gute Zeiten. Sie hatte auch schwierige Phasen zu überstehen“, erklärte Werders Manager, „danach haben sie viele Dinge richtig gemacht. Sie sind einen anderen Weg gegangen als wir, was ich gar nicht bewerten möchte. Trotzdem: Der Weg der Eintracht in den letzten drei Jahren war sehr vorbildlich. Was man sich dort mit Sicherheit zum Vorbild nehmen kann, sind die Erfolge. Also der Pokalsieg und jetzt zum zweiten Mal international dabei zu sein. Das zeigt, dass dort gute Arbeit geleistet wird.“