Der Ball rollt in der Bundesliga in nächster Zeit nicht. (dpa)

Das Präsidium der Deutschen Fußball Liga (DFL) beschäftigt sich am heutigen Dienstag mit weiteren Szenarien für die erste und zweite Bundesliga. Das neunköpfige Gremium um Geschäftsführer Christian Seifert will in einer Schaltkonferenz die außerplanmäßige Vollversammlung vorbereiten, die am 31. März stattfinden soll. In dem Gespräch soll es nicht nur um den Spielplan gehen, sondern auch um die Finanzsituation der 36 Profiklubs, die aufgrund fehlender Einnahmen während der Spielpause angespannt ist.

Bislang hatte die DFL wegen der Corona-Krise lediglich alle Spiele bis zum 2. April abgesagt. Es gilt als sicher, dass weitere Spieltage gestrichen werden müssen. „Ich gehe davon aus, dass wir vor Ende April auf keinen Fall wieder spielen werden“, sagte Frank Baumann in einem Mediengespräch. Weitere Voraussagen seien aktuell schwierig, erklärte Werders Sportchef. „Man muss die Entwicklung abwarten. Wir haben nach wie vor das Ziel, die Saison bis zum 30. Juni zu Ende zu bringen.“ Über dieses Datum hinaus zu spielen hält Baumann für kaum realisierbar, weil viele Spielerverträge Ende Juni auslaufen.