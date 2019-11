Klare Meinung zu den Standard-Problemen: Werders Sportchef Frank Baumann. (nordphoto)

Viele Jahre lang war Werder Bremen bekannt für große Abwehrspieler. Rune Bratseth zum Beispiel. Michael Schulz oder Per Mertesacker. Natürlich Naldo. Nicht zu vergessen das Meister-Duo von 2004, Valerien Ismael/Mladen Krstajic. Alle diese Spieler waren größer als 1,91 Meter und brachten eine natürliche Qualität mit: Kopfballstärke.

Im aktuellen Kader kommen die bisher eingesetzten Innenverteidiger Ömer Toprak, Niklas Moisander, Milos Veljkovic und Christian Groß alle nicht an die Marke von 1,90 Meter heran. Einzig Sebastian Langkamp, der gegen Heidenheim als Innenverteidiger spielte, erreicht diese Größe. The Gebre Selassie, der bei Werder als sehr kopfballstark gilt und auch schon innen verteidigen musste, misst sogar nur 1,81 Meter.

Petersens Tor als Beispiel

Fakt ist: In dieser Saison ist Werder bei Kopfballgegentore so anfällig wie keine andere Mannschaft der Bundesliga, auch bei Gegentoren nach Standardsituationen wie Eckbällen oder Freistößen sind die Bremer jede Woche rekordverdächtig unterwegs. Beim 2:2 zuletzt gegen den SC Freiburg fiel der Ausgleich durch Nils Petersen ebenfalls auf diese Weise, sogar per Kopfball nach einem Freistoß.

Ist Werders Abwehr vielleicht zu klein? Werders Sportchef Frank Baumann, der es als kopfballstarker Defensivspieler bis in die Nationalmannschaft brachte, widerspricht dieser These: „Ich glaube nicht, dass es an der Größe der Abwehrspieler liegt. Und es bringt auch nichts, bei den Kopfballgegentoren primär auf die Körpergröße zu schließen. Es geht mehr um den Fokus, um Aufmerksamkeit und Konzentration.“

„Es hat mit Aufmerksamkeit zu tun“

Auch Florian Kohfeldt will die Gegentore nicht allein an fehlender Größe festmachen. „Wir gewinnen kein Kopfballduell, nur weil wir größer sind“, sagt der Trainer, „das hat hat sehr viel mit Aufmerksamkeit zu tun.“ Gleichwohl war der Chefcoach im Sommer sehr froh, dass mit Niclas Füllkrug ein kopfballstarker Spieler zum Kader stieß, der bei seinen wenigen Einsätzen in dieser Saison bis zu seinem Kreuzbandriss auch wichtige Kopfballduelle gewann, sowohl in der Offensive, aber vor allem auch in der wackeligen Defensive. Und nicht ohne Grund bemühte sich Werder im Sommer viele Wochen um Marko Grujic (gehört Liverpool, spielt für Hertha BSC): Der Serbe ist mit 1,90 Metern Größe nicht nur eine Erscheinung wie zu besten Werder-Zeiten, sondern auch einer der kopfballstärksten Mittelfeldspieler der Berliner.

Ob die Bremer Kopfball-Gegentore nun gar nicht an der fehlende Größe liegen, sei dahingestellt. In jedem Fall bleiben die Probleme nach gegnerischen Eckbällen unerklärlich. „Bei den Standards weiß jeder, was zu tun ist“, betont Kohfeldt, „die Einteilung ist klar besprochen. Trotzdem fallen die Tore.“ Da kann dann auch das Trainerteam nur noch ungläubig schauen.

Das beste Rezept: Weniger Standards

Für Gegentreffer wie das ärgerliche 2:2 gegen Freiburg hat Baumann einen ganz anderen Ansatz, um es künftig besser zu machen. „Bei den Gegentoren nach Standardsituationen alleine auf die Abwehr oder auf die Kopfballstärke zu schauen, ist ja erst der zweite Schritt“, erklärt der Manager, „davor gibt es schon die Möglichkeit, so viele Standardsituationen zu vermeiden.“

Da hilft nur Cleverness und Spielintelligenz. Und vielleicht ganz grundsätzlich die Besinnung zurück auf die eigenen Stärken, wie Baumann betont: „Wir haben in der vergangenen Saison doch gezeigt, dass wir solche Situationen sehr gut verteidigen können.“