Für Frank Baumann sind Investitionen in die Infrastruktur und kontinuierliche Arbeit in der Führung die entscheidenden Faktoren, um den SV Werder wieder zu einem international vertretenen Verein zu machen. Das sagte Werders Sportchef der „Augsburger Allgemeinen“. Die berüchtigte Schere zwischen den wenigen reichen Vereinen und dem Rest der Bundesliga sei „in den letzten Jahren zwar immer weiter auseinander gegangen“, erklärte Baumann, „gerade an der Tabellenspitze sind einige Klubs ein Stück entrückt. Aber wir wollen nicht jammern, sondern wir müssen uns das Stück für Stück erarbeiten.“

Das Geld soll im Fußball bleiben

Als gutes Vorbild nennt er zwei Ligakonkurrenten im Kampf um die internationalen Plätze: „Wenn man Klubs wie Frankfurt oder Gladbach beobachtet, die sich auch aus nicht so einfachen Situationen entwickelt haben und jetzt international dabei sind, sieht man, dass man mit guter, kontinuierlicher Arbeit den Abstand verringern kann.“ Wie der Gegner von Sonntag, der FC Augsburg, versuche auch Werder, „dass wir uns langfristig gut aufstellen, indem wir viel in die Infrastruktur investieren“. Dazu zählt zum Beispiel der neu gestaltete Kabinentrakt oder die Arztpraxis im Stadion.

Damit Klubs wie Werder in Zukunft etwas mehr Geld ausgeben können, wünscht sich Baumann eine Reduzierung der Ausgaben für Spielerberater – ein Problem, das man im Fußball aber nur ligenübergreifend und gemeinsam anpacken kann. Baumann sagte dazu: „Wo wir aufpassen müssen, ist, dass die Macht der Berater und die Beraterhonorare nicht weiter steigen. Das ist Geld, das ein Stück weit aus dem Fußball hinausfließt. Da wird es wichtig sein, dass wir das im Fußball global eindämmen.“

Das komplette Interview gibt es hier.