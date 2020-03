Als Erklärer gefragt: Frank Baumann vertritt Werder Bremen am Wochenende im "Aktuellen Sportstudio". (dpa)

Nach dem Spiel bei Hertha BSC in Berlin muss Frank Baumann an diesem Wochenende noch eine Nachtschicht einlegen. Denn Werders Manager ist am späten Sonnabend in Mainz Gast im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF. Die Sendung beginnt um 23 Uhr. Moderator ist Jochen Breyer.

Der TV-Sender kündigt den Bremer Entscheider mit sehr wohlwollenden Worten an. „Je dramatischer die Lage wird, desto mehr ist Werder Bremens Sportchef Frank Baumann als Kommunikator gefragt. Dabei agiert er so wie früher als Spieler und Mannschaftskapitän: Sachlich, effektiv, verbindlich“, heißt es auf der Homepage des ZDF zur Sendung. Und weiter: „Frank Baumann nimmt diese Rolle verstärkt an: Auftritt im sonntäglichen TV-Fußball-Talk, Auftritt beim Sport-Talk des heimischen WESER-KURIER, und nun der Auftritt im Aktuellen Sportstudio. Es scheint, als wolle Baumann möglichst viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, damit Trainer und Mannschaft sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können.“ Das Ende der Sendung ist für 0:25 Uhr angesetzt.