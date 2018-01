Offensivspieler Ishak Belfodil wird Werder wohl nicht länger fehlen. Das bestätigte Sportchef Frank Baumann am Sonntag auf Nachfrage von MEIN WERDER. „Es ist nichts Schlimmes“, sagte Baumann über die Verletzung von Belfodil, „ich gehe davon aus, dass er allerspätestens am Mittwoch wieder im Training dabei sein und uns am Wochenende zur Verfügung stehen wird.“ Belfodil hatte am Sonnabend im Heimspiel gegen Hoffenheim (1:1) in der ersten Halbzeit einen Schlag auf den linken Fuß bekommen und musste in der 57. Minute ausgewechselt werden.