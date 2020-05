Am Montag rollt auch in Bremen wieder der Ball. Werders Rückkehr in die Bundesliga beginnt um 20.30 Uhr mit dem Spiel gegen Bayer Leverkusen. Zuschauer sind im Weserstadion bekanntlich nicht zugelassen, wer die Partie verfolgen will, ist auf die Übertragung im Fernsehen angewiesen. Aber die ist keineswegs gesichert.

Der Streamingdienst DAZN, der die bisherigen Montagsspiele übertrug, will aus Bremen übertragen, darf aber womöglich nicht. Grund ist die Auseinandersetzung des Konzerns Eurosport/Discovery und der Deutschen Fußball Liga (DFL): Das Medienunternehmen beruft sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur auf ein Sonderkündigungsrecht des TV-Vertrages wegen der Corona-Krise. Anfragen dazu lässt Eurosport/Discovery seit Tagen unbeantwortet.

Der Hintergrund: Eurosport hatte sich in der bisher letzten Ausschreibung die Live-Rechte für insgesamt 40 Spiele gesichert: für die 30 Bundesliga-Partien am Freitag, jeweils fünf am Sonntag und Montag. Glücklich wurde der Spartensender damit nicht. Er verkaufte nach zwei Spielzeiten mit mäßigem Zuschauererfolg in diesem Sommer eine Sublizenz an DAZN. Direkter Vertragspartner der DFL ist aber weiterhin Eurosport.

Baumanns Aufruf an die Fans

Der Zeitdruck steigt, doch am Wochenende ist keine Entscheidung zu erwarten. Die Liga hofft am Tag des Spiels auf eine juristische Lösung. Frank Baumann rechnet damit, dass es zu einer Einigung und einer Übertragung kommt. Dem WESER-KURIER sagt er auf Anfrage: „Wir gehen davon aus, dass es eine Live-Lösung bei DAZN geben wird."

Für den Fall, dass es zu keiner Fernseh-Übertragung kommt, ruft Werders Sportchef die Fans vorsorglich auf, sich nicht am Weserstadion zu versammeln um sich dort über die Ansagen des Stadionsprechers auf dem Laufenden zu halten. „Wir bitten alle Fans eindringlich, davon abzusehen, am Montagabend zum wohninvest WESERSTADION zu kommen", sagt Baumann.

Größere Menschenansammlungen sind in Deutschland weiterhin verboten, es gilt, die Abstandspflicht einzuhalten. Würde es dennoch zu einer größeren Ansammlung von Fans kommen, droht die Absage. „Wenn viele Fans kommen und dann die Abstandsregeln nicht einhalten, hätte das Konsequenzen für das nächste Spiel„, sagte Innensenator Ulrich Mäurer kürzlich in einem Interview dem „Spiegel“.

Mit Material von dpa.