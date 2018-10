In der Länderspielpause im September war Josh Sargent noch in Bremen geblieben, um Testspiele mit Werders Profiteam zu absolvieren. Andernfalls wäre er in die USA zur U20 seines Heimatlandes geflogen. Einen Monat später hat Sargent einige Schritte nach vorne gemacht: Trainer Dave Sarachan hat ihn für die anstehenden Länderspiele der A-Nationalmannschaft der USA nominiert. Am 12. Oktober (1.30 Uhr deutscher Zeit) ist Kolumbien der Gegner, am 17. Oktober (ebenfalls 1.30 Uhr) geht es gegen Peru.

Werders Sportchef Frank Baumann begrüßte die Entscheidung am Dienstag. „Für Josh ist es eine wichtige Erfahrung, für sein Land aufzulaufen, egal ob in der Jugend- oder in der A-Nationalmannschaft. Er hat bei uns jetzt mehr als genug Spielpraxis in der U23 bekommen und dort gute Leistungen gezeigt.“ Vergangenes Wochenende gelang dem Stürmer im zehnten Einsatz sein sechstes Tor. Für die A-Auswahl der USA stehen bislang drei Spiele im Mai und Juni dieses Jahres zu Buche, inklusive eines Tores.

Werder sei mit Sargents Entwicklung sehr zufrieden, betonte Baumann. „Letztes Mal ist er hiergeblieben. Aber das macht auf Dauer keinen Sinn, wir wollen den Spielern ja keine Länderspieleinsätze verbieten“, sagte der Sportchef. Für Sargent sei es wichtig gewesen, „seinen Rhythmus zu finden, um gestärkt den nächsten Schritt machen zu können.“ Dass er das geschafft hat, dafür steht nun die sportliche Reise des 18-Jährigen in seine Heimat.