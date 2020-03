Spiele ohne Zuschauer im Weserstadion sind derzeit ein mögliches Szenario. (nordphoto)

Ob die Bundesliga-Saison noch zu Ende gebracht werden kann, ist derzeit völlig offen. Das Präsidium der Deutschen Fußball-Liga (DFL) empfiehlt erst einmal, bis mindestens Ende April zu pausieren. Sollte irgendwann danach wieder gespielt werden können, dann aufgrund der Coronavirus-Pandemie höchstwahrscheinlich nur ohne Zuschauer. In Bremen könnte das ein Problem werden, schließlich sagte Innensenator Ulrich Mäurer das geplante Geisterspiel gegen Leverkusen schon ab, bevor die DFL schließlich den ganzen Spieltag strich. Mäurer befürchtete, dass sich vor dem Weserstadion zu viele Menschen versammeln könnten. Sollte es in Zukunft zu Geisterspielen in Bremen kommen, wäre diese Gefahr zumindest aus Sicht von Frank Baumann nicht mehr allzu groß. „Der Umgang der Bevölkerung mit dem Thema ist anders geworden. Mittlerweile ist ein anderes Verständnis da. Fast alle halten sich daran, größere Zusammenkünfte zu vermeiden. Ich kann mir aktuell nicht vorstellen, dass wir dieses Problem noch einmal hätten“, sagte Werders Sportchef in einer telefonischen Medienrunde.

Werders Präsident und Geschäftsführer Hubertus Hess-Grunewald hat mit Mäurer bereits über das Thema Geisterspiele gesprochen. „Es wurde aber noch keine Festlegung für die Zukunft getroffen“, sagte Baumann. „Es ist nach wie vor eine sehr dynamische Situation. Es bringt nichts, sich vorher festzulegen, sowohl von Vereinsseite als auch von städtischer Seite aus. Für uns war die Absage des Leverkusen-Spiels eine Einzelfallentscheidung.“