Werders Sportchef Frank Baumann lobt das disziplinierte Verhalten der Bremer Profis. (dpa)

Das Thema regte die Fantasie an. Für Karikaturisten und Fotomontage-Künstler war es gar ein Geschenk. Der „Spiegel“ hatte berichtet, dass das Arbeitsministerium prüfe, die Bundesliga-Profis zum Schutz gegen das Coronavirus mit Mund-Nasen-Schutz spielen zu lassen. Dass das nicht wirklich funktionieren kann, wurde allerdings schnell klar und von mehreren Vertretern der Fußballbranche deutlich gesagt. Auch Werder-Chef Klaus Filbry erklärte: „Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass man Hochleistungssport mit einer Maske ausüben kann.“

Inzwischen ist der kuriose Vorschlag vom Tisch. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil sprach sich gegen die Idee von Mitarbeitern seines Hauses für den Fall des Bundesliga-Neustarts aus. „Ich halte Spiele mit Masken nicht für vorstellbar“, sagte der SPD-Politiker der „Bild am Sonntag“ und ergänzte: „In gemeinsamen Gesprächen mit der Deutschen Fußball Liga wird derzeit konstruktiv an anderen praktikablen Lösungen gearbeitet.“ Heil verwies darauf, dass Profi-Fußballer und Vereinsmitarbeiter auch Arbeitnehmer seien: „Deshalb gilt auch für sie der Arbeitsschutz.“ Die Vorstellungen der DFL „bedürfen daher einer genauen Prüfung“. Sein Ministerium sei bei der Frage eines Neustarts der Liga allein für die Bewertung des Arbeitsschutzes zuständig.

Quarantäne in großen Hotels?

Neben der eher unrealistischen Idee mit den Gesichtsmasken gibt es noch einen weiteren Vorschlag des Arbeitsministeriums, der zumindest praktikabler erscheint. Laut „Spiegel“ wird auch über eine Dauer-Quarantäne für alle am Spielbetrieb beteiligten Menschen bis zum Ende der Saison nachgedacht. Die Isolation könne beispielsweise in großen Hotels umgesetzt werden. Dazu sagte Lars Schaade, Vizepräsident des Robert Koch-Instituts: „Was die Überlegungen angeht, das mit einer Quarantäne zu lösen: Das scheinen mir durchaus vernünftige Überlegungen zu sein.“

In dem Fall müssten Spieler und Vereinsmitarbeiter für längere Zeit von ihren Familien getrennt werden. Frank Baumann steht diesen Plänen skeptisch gegenüber. „Eine Quarantäne der Spieler ist nicht vorgesehen“, betonte Werders Sportchef. „Es ist für mich auch schwer vorstellbar, dass das über einen Zeitraum von acht Wochen möglich und sinnvoll sein wird.“

Lob für die Disziplin der Spieler

Baumann verwies auf das Konzept der DFL, das vor allem auf regelmäßigen Corona-Tests für alle Beteiligten beruht. „Wenn man die Regeln aus dem Konzept einhält, wird die Ansteckungsgefahr sehr gering gehalten. Man hat nie eine 100-prozentige Sicherheit, das ist im Alltag und in anderen Branchen auch der Fall. Durch ein sehr schlüssiges Konzept, was der Fußball entwickelt hat, ist es aber möglich, das Risiko zu minimieren“, sagte er. Eine Dauer-Quarantäne sei dann nicht notwendig, auch weil die Profis sehr vorsichtig seien. „Die Spieler und ihre Familien haben möglichst auf Außenkontakte verzichtet. Das wird in den kommenden Wochen fortgeführt werden müssen. Unsere Spieler gehen sehr diszipliniert mit den Vorgaben um“, schilderte Baumann.

Zu Beginn der Pandemie sei innerhalb der Mannschaft eine gewisse Unsicherheit spürbar gewesen. „Man wusste nicht, was auf einen zukommt. Man weiß auch jetzt noch längst nicht alles über das Virus, aber man hat gelernt damit umzugehen und seinen Alltag zu leben, soweit das möglich ist“, gab Baumann die aktuelle Situation wieder. Werder setzte auf Aufklärung, die Mannschaftsärzte Daniel Hellermann und Christoph Engelke informierten die Spieler über das Coronavirus. Dass junge, durchtrainierte Profifußballer nicht zur Corona-Risikogruppe gehören, ist klar. Dass es trotzdem zu schweren Krankheitsverläufen kommen kann, zeigt aber aktuell das Beispiel von Junior Sambia. Der Spieler des französischen Erstligisten HSC Montpellier liegt mit einer Covid-19-Infektion auf der Intensivstation und befand sich zwischenzeitlich sogar im künstlichen Koma.