Der Name Davy Klaassen geistert seit Tagen durch die Gerüchteküche. Angeblich will Werder den Niederländer, der derzeit beim FC Everton unter Vertrag steht, gerne verpflichten. Am Rande des Trainings äußerte sich nun Frank Baumann zu der Personalie Klaassen – zumindest indirekt. Den Namen selbst mochte der Sportchef zwar weder bestätigen noch dementieren, doch zu der angeblich aufgerufenen Ablösesumme in Höhe von 15 Millionen Euro hatte Baumann etwas zu sagen. Auf die Frage, ob ein Transfer in dieser Größenordnung für Werder überhaupt stemmbar wäre, sagte Baumann: "Wir haben immer gesagt, dass wir das machen, was wir für sinnvoll und vernünftig erachten." Eine Aussage, die freilich Spielraum für Interpretationen zulässt.

Einen Fan innerhalb der Mannschaft hat Klaassen schon jetzt. Niklas Moisander sagt in einem Interview mit dem "Kicker", das am Donnerstag erscheint: "Ich hoffe, dass Davy kommt. Er ist ein sehr guter Spieler für die Acht, der gut in unser System passen könnte", sagt Werders Abwehrchef. Sportchef Frank Baumann und Kohfeldt hätten sich jedoch keine Meinung bei ihm über Klaasen eingeholt, erklärte der Finne.

Ob die Hoffnungen Moisanders letztlich erhört werden, lässt Baumann offen: "Wünsche kann jeder haben."