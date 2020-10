Für ihn gibt es bei Werder keine Perspektive mehr: Stürmer Martin Harnik. (nordphoto)

Stürmer Martin Harnik hat einen Tag vor Ende der Transferperiode noch keinen neuen Verein gefunden. Der 33 Jahre alte Angreifer steht noch bis Saisonende bei Werder unter Vertrag, nahm in diesem Sommer aber nicht mehr am Training teil, sondern hielt sich im Raum Hamburg fit, wo er lebt. Inzwischen läuft alles auf ein Ende des Arbeitsverhältnisses in Bremen hinaus, bestätigte Manager Frank Baumann am Wochenende: „Wenn es für beide Seiten passt und wir eine gute Lösung finden, dann kann es sein, dass wir den Vertrag mit Martin Harnik auflösen.“

Vorwürfe könne man dem Stürmer nicht machen, betonte Baumann, der Harnik im Sommer 2018 mit beiderseits großen Erwartungen von Hannover 96 zu Werder zurückholte. Die Bilanz: 20 Spiele, vier Tore und ein unterkühltes Verhältnis zu Trainer Florian Kohfeldt. Bei Werder wird längst ohne Harnik geplant, der schon in der vergangenen Rückrunde an den Zweitligisten Hamburger SV ausgeliehen war, diese Leihe endete aber mit Saisonende. „Es ist ja so, dass Martin nicht etwa auf eigenen Wunsch nicht mehr für uns spielt“, nimmt Baumann den Spieler etwas in Schutz, „sondern es ist so, dass sich durch die Kadersituation einfach keine Möglichkeit ergibt, dass wir eine sinnvolle Verwendung für ihn hätten. Er hat einen Arbeitsvertrag bei uns unterschrieben, das ist mit Rechten und Pflichten verbunden.“

Selbst wenn Werder in den nächsten Stunden Angreifer Milot Rashica noch verkauft, würde Harnik dadurch nicht mehr in den Kader rücken, betont Baumann: „Wir haben so viele Angreifer, das ist keine Option. Selbst wenn Milot uns verlassen würde, sind wir in der Offensive eher überbesetzt. Wir sind einfach jetzt schon sehr zufrieden mit der Anzahl an Angreifern in unserem Kader, für jeden weiteren macht es dann im Training keinen Sinn, vielleicht nur am Spielfeldrand zu laufen oder im Kraftraum zu trainieren. Deshalb ist das kein Thema.“ Die Rückkehr von Harnik nach Bremen wird deshalb nicht mehr zu einer Erfolgsgeschichte für Werder - und trübt auch die Transferbilanz von Sportchef Frank Baumann.