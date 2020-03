Frank Baumann hält es für möglich, dass Jiri Pavlenka am Montag schon wieder spielen kann. (nordphoto)

Momentan plagt sich Jiri Pavlenka mit einem Faserriss herum, an einen geregelten Trainingsalltag ist erst einmal nicht zu denken. Zuletzt hatte Werders Torhüter bereits das Auswärtsspiel gegen Hertha BSC verpasst, im Berliner Olympiastadion wurde er von Stefanos Kapino vertreten. Gänzlich unwahrscheinlich ist es nicht, dass es am Montag nun zu einem erneuten Tausch kommt. Das zumindest sagte Sportchef Frank Baumann am Donnerstagmittag auf Nachfrage. „Wir haben noch die Hoffnung, dass Jiri am Montag spielen kann, aber wir müssen jetzt die nächsten Tage noch abwarten.“

Der Faktor Zeit wird also darüber entscheiden, ob die Bremer Nummer eins zurückkehrt oder nicht. Am Donnerstag jedenfalls fehlte er noch beim Training ebenso wie Ömer Toprak (Riss-Quetschwunde), Nick Woltemade (Schule) und Claudio Pizarro (individuell). Doch das muss laut Baumann nichts heißen. „Wir spielen ja leider oder Gott sei dank erst am Montag, insofern haben wir ja noch ein paar Tage.“