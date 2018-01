Werder reist am Montag aus dem spanischen Algorfa zurück nach Bremen, gelaufen ist das Trainingslager allerdings voraussichtlich bereits für vier Spieler. Thomas Delaney (muskuläre Probleme), Ishak Belfodil (leichte Fußprellung), Aron Johannsson (Knieprobleme) und Ole Käuper (Schmerzen im Sprunggelenk) fallen verletzt aus. In Spanien werden sie daher wohl nicht mehr trainieren. Es ist nicht einmal komplett sicher, dass sie bis zum ersten Rückrundenspiel gegen Hoffenheim am 13. Januar fit werden. Sportchef Frank Baumann gibt sich diesbezüglich aber optimistisch: „Wir haben bei allen die Hoffnung, dass sie Mitte oder Ende nächster Woche wieder ins Training einsteigen können.

Das verletzte Quartett hatte am Freitagnachmittag bereits mit dem Training ausgesetzt und stand auch am Sonnabend nicht auf dem Platz. Immerhin konnte Maximilian Eggestein, der am Vortag erkrankt gefehlt hatte, jetzt wieder trainieren. Das für Sonntag um 11 Uhr geplante Testspiel gegen Royal Antwerpen hat Werder wegen der Personalsorgen trotzdem abgesagt. Gespielt wird nun nur noch gegen Twente Enschede am Sonntag um 15 Uhr. „Grundsätzlich ist es schade, dass nicht jeder Spieler hier mindestens ein Testspiel wird absolvieren können“, betonte Baumann. Er erklärte zudem, dass die Bremer Antwerpen bei der Suche nach einem Ersatzgegner behilflich sein werden. (crb/mbü)