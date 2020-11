Bei Frank Baumann hat das Remis in München keine Jubelstürme ausgelöst. (nordphoto)

Nach 22 Pflichtspielniederlagen in Serie endlich mal wieder gegen die großen Bayern gepunktet, und das nicht nur mit viel Glück, sondern durchaus verdient - viele Werder-Fans waren nach dem 1:1 in Jubelstimmung. Frank Baumann dagegen wirkte nach dem Abpfiff, als hätten die Bremer gerade ein Unentschieden bei einem x-beliebigen Gegner erreicht. „Der Punkt ist in Ordnung, den nehmen wir gerne mit“, sagte der Sportchef, der sich direkt im Anschluss an die Partie auffallend nüchtern äußerte.

Mit etwas Abstand betonte Baumann nun im Gespräch mit dem WESER-KURIER: "Der Punkt in München hat sich schon gut angefühlt, auch wenn man mir das vielleicht nicht so angemerkt hat." Der 45-Jährige schob aber sogleich hinterher: „Ich bin auch am Sonntag nicht jubelnd durch Bremen gelaufen." Nun ist der stets sachliche Frank Baumann ohnehin nicht für große Gefühlsausbrüche bekannt. Dass er nicht in Euphorie verfällt, hat allerdings noch einen anderen Grund: Vollkommen glücklich ist Werders Manager mit dem Remis gegen den Triple-Sieger tatsächlich nicht. Baumann: "Wir haben gegen die Bayern ein richtig gutes Spiel gemacht. Aber wenn man gerade die letzten Szenen des Spiels sieht, wo wir noch einige gute Chancen hatten, dann ist es nicht so, dass man rundum zufrieden ist, weil einfach noch mehr für uns drin war."

Die vergebenen Chancen

Baumann spielte damit auf zwei gute Möglichkeiten von Josh Sargent an, der in der Schlussphase jeweils am stark reagierenden Bayern-Torwart Manuel Neuer scheiterte. Schon vorher hatten die Bremer einige Torchancen vergeben. „Unsere Mannschaft hätte sich für die tolle Leistung in München durchaus mit einem Sieg belohnen können. Das haben wir leider nicht geschafft“, sagte Baumann. Auf der anderen Seite hatten natürlich auch die Bayern ihre Chancen zum Sieg, weshalb Werders Sportchef festhielt: „Wir sind mit der Leistung sehr zufrieden und können mit dem Ergebnis gut leben.“

Damit war dieses durchaus historische Bayern-Spiel für Baumann dann auch abgehakt. Er blickte schon voraus auf den kommenden Freitag: „Das Selbstbewusstsein, das man sich in so einem Spiel holt, müssen wir nun in Wolfsburg auf den Platz bringen. Wir müssen das immer wieder bestätigen, Wolfsburg ist eine richtig gute Mannschaft, da werden wir in dem einen oder anderen Punkt noch eine Schippe drauflegen müssen.“ In München konnte Werder über weite Phasen der Partie so spielen, wie es der Mannschaft aktuell offenbar am besten liegt: abwartend, mit einer kompakten Defensive und schnellem Umschaltspiel nach Ballgewinnen. „Am Freitag“, sagte Baumann, „werden andere Elemente gefragt sein. Daher müssen wir in vielen Bereichen einfach versuchen, besser zu werden – sonst werden wir in Wolfsburg nichts holen.“