Baumann: Kein neuer Stürmer im Winter

Will positiv bleiben: Werders Sportchef Frank Baumann glaubt an eine Aufholjagd in der Rückrunde. (imago images)

Am Tag nach dem 1:1 gegen Hertha BSC war die Enttäuschung bei Werders Sportchef Frank Baumann noch groß, aber auch sein Kampfgeist. Klar, vom Spielverlauf und von den Chancen her hätte Werder gegen Hertha gewinnen können. „Dass dadurch nun eine gewisse Unzufriedenheit herrscht, auch in der Mannschaft, das ist gut“, sagte Baumann am Sonntag im Gespräch mit dem WESER-KURIER, „aber ohne, dass wir jetzt die Nerven verlieren müssten.“

Man könne zwei Sichtweisen haben zum Bremer Saisonstart, meint Baumann: „Man kann den nicht gewonnenen Heimspielen gegen Düsseldorf und Hertha hinterherjammern und rechnen, wo wir stehen würden, wenn wir diese fünf Punkte mehr hätten. Davon bin ich aber kein großer Freund. Oder man sieht es positiv und hebt hervor, dass wir in einer personell sehr schwierigen Situation gegen starke Mannschaften wie Dortmund, Frankfurt und auch Hertha gepunktet haben, und das kontinuierlich.“

Baumann bevorzugt die zweite Variante, das ist klar, und wagt dabei auch schon einen Blick aufs Saisonende und das angepeilte Saisonziel Europapokal. „Wenn wir es schaffen, bis zum Winter den Abstand nicht größer werden zu lassen oder sogar zu verkürzen, dann haben wir in der Rückrunde die Möglichkeit, unser Ziel noch zu erreichen“, sagt der Sportchef, „und dann sagen wir im Mai vielleicht: Die Punkte im Herbst gegen Dortmund, Frankfurt und Hertha waren entscheidend, um das Ziel erreicht zu haben.“

Hertha wechselt 30 Millionen ein

Natürlich ist jeder gewonnene Punkt besser als eine Niederlage. „Und so kontinuierlich zu punkten, ist auch gut für das Selbstvertrauen, das gibt uns Auftrieb für die nächsten Wochen“, glaubt Baumann. Doch auch der Manager weiß natürlich, dass die Unentschieden auf Strecke nicht reichen. „Letztendlich helfen uns nur Siege, um weiter nach oben zu kommen. Wir brauchen bis zur Winterpause den ein oder anderen Sieg, um den Abstand zu verkürzen.“

Ein Problem dabei wurde gegen Hertha offensichtlich. Als Werder dem Sieg durch die verdiente 1:0-Führung nahe schien, wechselten die durch Investoren-Hilfe nun neureichen Berliner richtig Qualität ein: nämlich Torschütze und 20-Millionen-Mann Dodi Lukebakio sowie 10-Millionen-Mann Davie Selke. „Wir konnten in der zweiten Halbzeit keine Stürmer einwechseln, die 30 Millionen gekostet haben, die haben wir sogar gar nicht im Kader“, betont Baumann, „es ist ein wichtiger Faktor, wie du von der Bank aus reagieren kannst. Denn Einwechslungen können ein Spiel verändern. Wir haben das vergangene Saison oft erlebt, als wir von der Bank nachlegen konnten. Spieler mit Qualität entscheiden dann Spiele.“

Wintertransfers „machen keinen Sinn“

Vergangene Saison profitierte Werder oft genug von diesem Prinzip, vor allem waren es die magischen Pizarro-Momente, die so manches Spiel und auch das Ergebnis noch einmal veränderten. Doch Claudio Pizarro fehlt nach zahlreichen Blessuren derzeit die Verfassung für Wundertaten, und Johannes Eggestein präsentiert sich nun schon seit einigen Wochen nicht in Topform. „Letzte Saison haben wir durch Einwechslungen frische Kräfte einsetzen können, die Impulse brachten. Das fehlt uns nun etwas“, erklärt Baumann, „das ist ein Fakt, und das ist Teil dessen, was Spiele entscheidet, auch wenn wir gegen Berlin mehr vom Spiel hatten.“

Dass Niclas Füllkrug (Kreuzbandriss) und Yuya Osako (Muskelverletzung im Oberschenkel) seit Wochen schmerzhaft fehlen, verschärft diese Situation. Es gebe derzeit trotzdem keine Überlegungen, den Transfermarkt im Winter zu nutzen, um durch einen kreative Lösung wie ein Leihgeschäft im Angriff entscheidend nachzubessern, sagt Baumann: „Ich glaube nicht, dass wir im Winter dort etwas machen werden. Yuya kommt bald zurück, Niclas wird in der Endphase der Saison auch wieder spielen können. Und auch Fin Bartels kommt wieder zurück. Es macht deshalb keinen Sinn, wir haben mit Sargent, Jojo Eggestein, Rashica und Goller trotzdem noch einen guten Angriff. Und wir vertrauen diesen Spielern, die sich auch noch entwickeln werden.“

„Wir vertrauen den Jungs“

Obendrein sind Werder rein wirtschaftlich die Hände mehr als gebunden. Schon im Sommer konnten Verstärkungen wie Ömer Topark oder Leonardo Bittencourt nur auf Leihbasis geholt werden, in der Summe sind sie finanziell bereits ein Vorgriff auf die kommende Saison. Baumann: „Wenn sich jetzt noch zwei Angreifer verletzen, dann müsste man das neu bewerten, wir können aber auch nicht in der Preiskategorie zuschlagen, die sofort viele Tore verspricht.“ Grund zu Besorgnis sei das eher nicht, glaubt der Sportchef, schließlich habe Werder in den vergangenen Wochen trotzdem Tore erzielt. Durch Sargent, Rashica oder Klaassen. Baumann wiederholt die Position, die aus seiner Sicht sinnvoll ist: „Wir vertrauen den Jungs, die da sind.“