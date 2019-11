Grün-weiß durch und durch: Werders Sportchef Frank Baumann möchte nicht jedes Transfergerücht kommentieren. (nordphoto / Ewert)

Es ist ein beliebtes Spiel vor jeder Transferphase. Wie aus dem Nichts tauchen plötzlich die Namen potenzieller Neuzugänge auf. Bei Werder Bremen ist Frank Baumann nicht gewillt, das immer zu kommentieren. Der Manager hat für sich festgelegt, nicht zu jedem Gerücht etwas zu sagen und schreitet nur bei völlig absurden Geschichten mit einer Aussage ein. Deshalb gibt es auch keine Zitate des Werder-Sportchefs zu den aktuellen Gerüchten, ganz gleich, ob sie sich um die Schalker Nabil Bentaleb und Ahmed Kutucu drehen oder um Augsburgs Stürmer Michael Gregoritsch. Die beiden Schalker wurden in diversen Zeitungen als Kandidaten für ein Leihgeschäft in der Winterpause gehandelt, Gregoritsch hatte selbst seinen Abschied vom FCA ins Gespräch gebracht.

Echte Kandidaten sind alle drei derzeit in Bremen aber nicht. Was vor allem daran liegt, dass Werder im Januar gar keine größeren Aktivitäten auf dem Transfermarkt umsetzen möchte. „Es gibt bei uns keine Pläne, in der Winterpause neue Spieler zu verpflichten“, betonte Baumann am Montag im Gespräch mit dem WESER-KURIER. Priorität hat vielmehr, dass sich die in der Hinrunde lange verletzten Spieler wieder zu vollwertigen Leistungsträgern entwickeln.