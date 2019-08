Drei Jahre haben Dieter Eilts und Frank Baumann bei Werder noch zusammengespielt. Später haben beide für den Verein gearbeitet. Man kennt sich also unter Werder-Legenden, und daher betonte Sportchef Baumann auch erst einmal seine große Wertschätzung für den einstigen Teamkollegen. Die Kritik, die Eilts in seiner WESER-KURIER-Kolumne äußerte, könne er dennoch nicht teilen, erklärte Baumann am Donnerstag.

Eilts hatte geschrieben, dass Werder zu lieb sei. Ohne den langzeitverletzten Philipp Bargfrede und den abgewanderten Max Kruse gebe es im Team niemanden, vor dem der Gegner Respekt habe. „In der Mannschaft stehen viele nette Jungs, aber die ,versaute Note' fehlt“, merkte Eilts an. Baumann widersprach nun: „Wir haben verschiedene Typen, die die Erfahrung mitbringen und Spielsituationen erkennen können. Wir sind keine komplett rustikale Mannschaft. Das heißt aber nicht, dass wir nicht erfolgreich sein können. Das haben wir doch vergangene Saison eindrucksvoll unter Beweis gestellt.“

Baumann nennt Klaassen als Beispiel

In der abgelaufenen Spielzeit bestritt Bargfrede, der aus Eilts' Sicht als Einziger im Kader die Rolle eines „Aggressive Leader“ ausfüllen kann, noch 17 Pflichtspiele. Seit März fällt er verletzt aus, seine Rückkehr ist ungewiss. Auch ohne Bargfrede spielte Werder in der Rückrunde erfolgreich. Dennoch habe es da bereits Partien gegeben, in denen die nötige Aggressivität fehlte, findet Eilts. Baumann wiederum meint, dass es neben Bargfrede noch weitere Spieler im Aufgebot gibt, die für Zweikampfhärte stehen. „Wenn man sieht, wie Davy Klaassen in den Situationen drin ist. Nuri Sahin kann das auch. Niclas Füllkrug ist ein Stürmertyp, der sich nicht alles gefallen lässt“, zählte der Sportchef auf und betonte: „Wir fühlen uns wohl mit dem Kader, wie er jetzt ist.“

Ein Außenverteidiger und ein Mittelfeldspieler sollen trotzdem bis zum Transferschluss am 2. September noch kommen. „Es geht darum, Transfers umzusetzen. Daran arbeiten wir. Wir sind uns sehr klar, was für Spielertypen wir dazunehmen wollen und welche Positionen wir besetzen wollen“, erklärte Baumann. Es bleibt also abzuwarten, ob für das Mittelfeld genau solch ein zweikampfstarker Spielertyp zu Werder wechselt, der laut Eilts aktuell schmerzlich vermisst wird.