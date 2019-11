Die Zukunft von Felix Beijmo ist noch ungeklärt. (nordphoto)

Die sportliche Beziehung zwischen Werder und Felix Beijmo war bislang von wenigen Höhepunkten geprägt. Ein Bundesligaspiel hat der Schwede für die Bremer noch nicht gemacht, zuletzt ist er in seine Heimat an den Erstligisten Malmö FF verliehen worden. Zwar verpasste Beijmo dort in der jüngst zu Ende gegangenen Saison mit seinem Team als Vizemeister knapp den Titel, die Liaison mit dem Leih-Klub war dennoch eine gelungene. Folglich stellt sich die Frage, ob der 21-Jährige nicht vielleicht länger als nur bis zum Jahresende im hohen Norden bleibt. Werders Sportchef Frank Baumann gibt sich noch zurückhaltend: „Wir haben weder mit ihm noch mit Malmö bisher gesprochen“, sagte er gegenüber dem WESER-KURIER. „Dort ist zwar die Liga zu Ende, aber sie haben noch Spiele in der Europa League.“

Die bisherigen Planungen sehen deshalb vor, dass die Kontaktaufnahme erst in einigen Wochen intensiviert wird. „Wir werden im Dezember darüber sprechen, wie es weitergeht. Es gibt von unserer Seite aber noch keine Tendenz“, sagte Baumann. Felix Beijmo hatte sich unlängst selbst zu seiner Zukunft geäußert. Gegenüber dem schwedischen Internetportal „Fotbollskanalen.se“ sagte der Rechtsverteidiger: „Mein Ziel ist es immer noch, zu Werder Bremen zurückzukehren und in der Bundesliga zu spielen, das ist mein Ehrgeiz.“ Eine Einschränkung schob er allerdings hinterher: „Wenn es aussieht, wie in der letzten Saison, dann habe ich kein Interesse. Hier muss man einen Dialog führen und dann vertraue ich auf die Ehrlichkeit des Klubs.“