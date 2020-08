Die finanzielle Lage fast aller Bundesligisten bleibt durch die Folgen der Corona-Pandemie angespannt. Die Hoffnung der Deutschen Fußball Liga (DFL), schon zum Start der kommenden Saison zumindest einige Zuschauer in die Stadien zu lassen, hat die Politik gerade eine Abfuhr erteilt. Die Gesundheitsminister der Länder verständigten sich bei ihrer Konferenz am Montag einhellig darauf, eine Öffnung der Stadien bis zum 31. Oktober nicht zu befürworten. Für die Klubs bedeutet das weiterhin verminderte Einnahmen. Werder will darauf erneut Gespräche mit den Spielern über einen Gehaltsverzicht führen, kündigte Frank Baumann an.

„Das sind wichtige Einnahmen, die uns fehlen„, sagte Baumann über die Konsequenz aus weiteren Geisterspielen. Aus finanzieller Sicht sei das alles andere als gut, so der Sportchef. „Wir werden die schwierige finanzielle Lage die nächsten Monate überbrücken und das auch schaffen. Aber wir müssen uns definitiv Einsparungen vornehmen und das Thema Gehaltsverzicht mit den Spielern besprechen.“

Über die Höhe will Baumann nichts sagen

Bereits in der vergangenen Saison haben die Bremer Profis auf Teile ihres Gehalt verzichtet. Über die Höhe und die Dauer dieses Gehaltsverzichts hat Werder keine Angaben gemacht. Auch jetzt will Baumann sich nicht auf einen prozentualen Anteil festlegen: „Ich will den Gesprächen mit den Spielern nicht vorgreifen. Über die Höhe möchte ich zum jetzigen Zeitpunkt nichts sagen."

Auf rund 30 Millionen Euro berechnen sich laut Werder die Mindereinnahmen durch die Pandemie. Je länger ohne Zuschauer gespielt werden muss, desto höher dürfte sich der Verlust jedoch summieren. „Die Ausgaben orientieren sich an den Einnahmen„, sagte Baumann. „Und uns fallen dort sehr viele Einnahmen weg.“ Das könnte erneut auch Konsequenzen für die Profis haben.

„Wir hoffen auf Verständnis bei unseren Spielern"

Bei Rund 72 Millionen Euro lagen die gesamten Personalkosten im Geschäftsjahr 2018/2019. „Die Spielergehälter machen den größten Teil der Kosten, die wir zu tragen haben, aus„, so der Sportchef. „Insofern hoffen wir auf Verständnis bei unseren Spielern.“ Das Baumann das Vorgaben öffentlich bekannt gibt, lässt den Schluss zu, dass es bereits erste Gespräche zumindest mit Teilen der Mannschaft gegeben hat.

In der vergangenen Saison habe das reibungslos funktioniert, sagte Baumann. Damals seien es sogar die Spieler gewesen, die das Thema Gehaltsverzicht pro-aktiv vorangetrieben haben. „Wir haben einvernehmlich eine gute Lösung mit allen Spielern gefunden. Unser Bestreben ist, das in den nächsten Wochen für die neue Saison hinzubekommen."