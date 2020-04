In den USA sei die Gehaltsobergrenze vielleicht gut ­umsetzbar, im Fußball würde sich das allerdings schwieriger gestalten, meint Werders Sportchef Frank Baumann. (nordphoto)

Ob im American Football, im Eishockey oder im Basketball – in den USA ist ein „Salary Cap“, also eine Gehaltsobergrenze, schon länger gang und gäbe. Die Klubs dürfen nur eine festgeschriebene Maximalsumme für Gehälter ausgeben. Ob dieses Modell auch auf den Fußball in Deutschland übertragen werden kann, wurde immer mal wieder diskutiert. Durch die Corona-Krise und die finanziellen Probleme vieler Klubs erhält diese Diskussion neue Nahrung. Zuletzt sprachen sich gleich mehrere Vereinsvertreter für eine Gehaltsobergrenze aus, etwa Düsseldorfs Vorstandschef Thomas Röttgermann, Hannovers Hauptgesellschafter Martin Kind oder St. Paulis Technischer Direktor Ewald Lienen. Werders Sportchef Frank Baumann wollte allerdings nicht in diesen Chor einstimmen und sprach sich gegen derartige Pläne aus.

„Ich bin skeptisch, ob das ein sinnvoller Weg für den Fußball ist. Auch mit Salary Cap würde es jetzt diese Probleme geben. Wenn ein Großteil der Einnahmen aus dem Nichts wegbricht, nützt mir auch ein Salary Cap nichts“, sagte Baumann. Zudem verwies er auf die Besonderheiten im US-amerikanischen Sport: „In diesem Konstrukt ist dieses Element vielleicht genau richtig, umsetzbar und auch rechtlich möglich. Wenn man solch ein Element in unser Arbeitsrecht herüberbringen will, ist das aber schwierig.“

Komplizierte Regelungen

In der Tat ist der „Salary Cap“ in den USA kompliziert und beinhaltet auch zahlreiche Ausnahmen. Die Obergrenze ist an den Gesamtumsatz der jeweiligen Liga gekoppelt, bei der alle Spieler über das Franchise-System direkt unter Vertrag stehen, ganz anders also als im Fußball. Vor jeder Saison wird die Gehaltsobergrenze neu verhandelt. Dazu kommt, dass US-amerikanische Ligen wie die NFL oder die NBA nicht in Konkurrenz stehen zu Ligen aus anderen Ländern. Die Bundesliga hingegen konkurriert im Europapokal mit anderen europäischen Klubs und hätte einen Wettbewerbsnachteil, wenn es eine Obergrenze nur in Deutschland gäbe. Darüber hinaus glaubt Baumann, dass die Klubs Wege finden würden, um die Regel aufzuweichen: „Umgehungstatbestände wären zu befürchten, also dass Spieler anderweitig entlohnt werden.“

Statt auf eine Gehaltsobergrenze setzt Werders Sportchef eher darauf, dass die Fernsehgelder gleichmäßiger unter den Vereinen aufgeteilt werden: „Die neuen TV-Verträge werden jetzt verhandelt, da wird über die Verteilung der Erlöse gesprochen werden müssen. Ich kann mir vorstellen, dass der Solidargedanke dabei deutlich stärker zum Tragen kommen wird.“