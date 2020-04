Nachdenken, nicht nachgeben: Frank Baumann sieht in der Krise für Werder auch Chancen auf dem Transfermarkt. (nordphoto)

Auf den ersten Blick sieht es nicht wirklich gut aus für Werder. Dem ohnehin schon finanzschwachen Verein brechen durch die Corona-Krise wichtige Einnahmen weg, und dass auch Klubs wie der FC Liverpool, der FC Southampton oder Borussia Dortmund gerade nicht wissen, wie es ihnen im Sommer wirtschaftlich gehen wird, macht es für Werder nicht besser. Ob in diesen schwierigen Zeiten überhaupt irgendein Klub bereit sein wird, vor der nächsten Saison den erhofften Betrag von fast 40 Millionen Euro für Milot Rashica auf das Bremer Vereinskonto zu überweisen, ist ungewiss. Dass Rashica selbst in der bisherigen Rückrunde so spielte, als sei er nicht mal die Hälfte wert, kommt noch erschwerend hinzu. So könnten auch Interessenten wie RB Leipzig den Preis für zu hoch halten, auch wenn dieser Verein durch das Brause-Imperium in seinem Rücken weiterhin über sprudelnde Geldquellen verfügen dürfte.

In so einer Lage könnte man als Manager von Werder Bremen die Stirn in Sorgenfalten legen. Es sei denn, man heißt Frank Baumann. Schon in den traurigsten Tagen des Abstiegskampfs präsentierte sich Werders Sport-Geschäftsführer kämpferisch und optimistisch. Und er ist offenbar fest entschlossen, auch der Corona-Krise mit dieser Einstellung zu begegnen. „Der Transfermarkt wird sich verändern“, sagt Baumann im Gespräch mit dem WESER-KURIER, „aber man darf auch nicht nur jammern.“

Baumann erwartet niedrige Summen

Derzeit ist zwar völlig offen, wann ein solcher Transfermarkt öffnen würde. Wie gewohnt am 1. Juli? Oder diesmal später, weil die Saison in den Ligen dann noch nicht beendet sein könnte? Der Weltverband Fifa brachte am Wochenende ein drittes Transferfenster ins Gespräch, neben Sommer und Winter demnach im Herbst, vor dem eventuellen Beginn einer neuen Saison. Doch egal wann, das Wie zeichnet sich angesichts der fehlenden Einnahmen und wirtschaftlichen Probleme vieler Klubs bereits ab. Baumann macht deshalb eine einfache Rechnung auf: „Die Anzahl der Transfers wird vermutlich nicht weniger werden, aber die Gesamtumsätze werden deutlich zurückgehen.“

Was bedeuten würde, dass Spieler viel günstiger zu bekommen sind. Aber halt nicht nur die eigenen, sondern auch mögliche Neuzugänge. Baumann erwartet bei den Summen erhebliche Veränderungen. „Ich kann mir vorstellen, dass es Spieler geben wird, die statt 100 Millionen nun 40 Millionen kosten“, prophezeit Werders Sportchef, und mit Blick auf das für Werder viel interessantere untere Preissegment meint er: „Es wird wahrscheinlich auch so sein, dass Spieler, die sonst noch drei oder vier Millionen Euro gekostet hätten, nun ablösefrei auf den Markt kommen.“ Baumann geht deshalb davon aus, dass er diesmal auf dem Transfermarkt umzingelt sein wird von Gleichgesinnten: „Es werden in diesem Sommer sicher viele Schnäppchenjäger unterwegs sein. Aber diese Schnäppchen werden je nach Preiskategorie unterschiedlich ausfallen.“

Klausel schützt bei Rashica

Ob auch Rashica zu den plötzlichen Schnäppchen gehört, ist nicht zwingend so. Der Angreifer und Top-Torschütze darf Werder wegen einer Ausstiegsklausel für etwa 38 Millionen Euro verlassen; im Abstiegsfall soll diese Summe niedriger sein, heißt es in der Branche. In jedem Fall ist der Betrag zunächst einmal nicht frei verhandelbar. Die festgeschriebene Ablöse gibt Werder nun eine gewisse Sicherheit, denn im härtesten Fall müsste Werder seinen Topspieler nicht unter diesem Wert hergeben. Wirtschaftlich dürfte das für die Bremer aber nur dann Sinn ergeben, wenn es gelingt, andere Spieler für so viel Geld zu verkaufen, dass kein weiterer Top-Transfer nötig wird. Denn sollte Werder die Klasse noch halten, sind die Ablösesummen für die bisher nur ausgeliehenen Ömer Toprak (BVB) und Leonardo Bittencourt (Hoffenheim) fällig; hierbei soll es sich insgesamt um etwa zehn Millionen Euro handeln. Eine Ablöse für den ebenfalls nur ausgeliehenen Davie Selke (Hertha BSC) wäre erst ein Jahr später fällig, auch dann nur bei Erstklassigkeit.

Obwohl der Transfermarkt still steht, sehr viel stiller als die Jahre zuvor, schießen fast täglich irgendwo in Deutschland oder Europa neue Gerüchte um Rashica empor. Einen Neuigkeitswert haben sie nicht. Sicher ist nach Informationen des WESER-KURIER bisher nur, dass sich Liverpool, Southampton und Leipzig offiziell bei Rashicas Berater Altin Lala meldeten und erste Gespräche geführt wurden. Werder ist über alle Schritte informiert. Der FC Bayern und Borussia Dortmund klopften zumindest die Modalitäten eines Wechsels ab, beim BVB aber wirkt das Interesse erkaltet, wie schon im Vorjahr bei Maximilian Eggestein, den man nach intensivem Scouting nicht für reif genug einstufte – womit die Borussen, wie man heute weiß, richtig lagen. Der BVB soll bei Rashica nun ebenfalls zurückhaltend sein. Klubs aus Italien scheinen nicht mehr im Rennen.

Baumann sieht auch Chancen

Viele der eher finanzschwachen Klubs in der Liga treibt derweil die Sorge um, im Ernstfall Spieler unter Wert verkaufen zu müssen, um ihre Liquidität zu sichern und den Verein am Leben zu halten. Ob Werder in höchster Not auch so handeln müsste, will und kann Baumann derzeit konkret nicht sagen. „Natürlich werden die meisten Klubs ihre Kaderzusammenstellung auf die neue Situation anpassen müssen, das wird auch bei uns so sein“, erklärt er, „aber wir werden auch in diesen Zeiten nichts Unvernünftiges machen. Und wie gesagt: Man darf da auch nicht nur jammern. Es wird auch bei den Neuzugängen Möglichkeiten geben, Spieler zu bekommen, die vorher unerschwinglich waren.“

In gewisser Weise zahlt sich jetzt aus, dass Werder im vergangenen Sommer den Kader weitgehend zusammenhielt und Verträge mit Spielern wie Maxi und Johannes Eggestein langfristig verlängerte. Dadurch wurden Werte geschaffen und der Handlungsdruck wegen bald auslaufender Arbeitspapiere verringert. Auch aus solchen Gesichtspunkten heraus verlängerte Branchenprimus Bayern München gerade den Vertrag mit Weltmeister Thomas Müller und will auch andere Leistungsträger wie Thiago und Manuel Neuer länger an den Verein binden.

Baumann erinnert daran, dass „in den vergangenen Jahren im Profifußball sehr viel Geld im Umlauf war, dadurch war kaum ein Verein gezwungen, Spieler abzugeben“. Werder auch nicht, wie der vergangene Sommer zeigte, als von den Stammspielern nur Max Kruse den Klub verließ. Nun wird es für fast alle Klubs darum gehen, den eigenen Kader auf eine Mindestgröße zu verschlanken und möglichst viele Stammkräfte an den Verein zu binden.

Jünger und robuster, deshalb kein Naldo

Dieses Vorgehen dürfte überall viele Kaderspieler auf den Markt bringen. Ein Angebot, aus dem man sich passende Puzzleteile relativ günstig aussuchen kann. „Man wird das sehen“, sagt Baumann, „wir müssen da auf alles vorbereitet sein, und wir werden auch auf alles vorbereitet sein.“ Wie berichtet, geht es bei Werder nach der Saison-Analyse vor allem darum, größere, schnellere und robustere Spieler für sich zu gewinnen. Denn in diesen Punkten sind viele Bundesligavereine in der unteren Tabellenhälfte gegenüber Werder deutlich im Vorteil. Weil sich die Bremer Macher zudem eine der ältesten und vielleicht auch deshalb besonders verletzungsanfälligen Mannschaften leisten, soll der Kader verjüngt werden. Spieler wie Naldo, der sich mit seinen 37 Jahren noch einmal ins Gespräch gebracht hatte, sollen nicht nach Bremen zurückkehren. Das ist vielleicht für den verdienten Ex-Spieler ein Jammer. Aber nicht für Werder.