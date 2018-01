Eigentlich ist der Januar einer der arbeitsreichsten Monate im Jahr eines Bundesliga-Managers. Das weiß auch Frank Baumann sehr genau. Es ist eigentlich schwer vorstellbar, dass Werders Sportchef sich nicht längst mit Kaderplaner Tim Steidten, Trainer Florian Kohfeldt und den Bremer Scouts über mögliche Zugänge für den Winter ausgetauscht hat. Dennoch: Wenn es nach Baumann geht, ist das Thema Transfers eigentlich keines – zumindest nach außen hin. „Wir haben immer betont, dass wir mit unserem Kader zufrieden sind“, erklärte Baumann am ersten Tag des Werder-Trainingslagers im spanischen Algorfa.

Weder Zugänge noch Abgänge seien fest geplant, und das sei auch gut so. „Wir haben nicht unbedingt die Notwendigkeit, etwas im Kader zu verändern“, so Baumann. Damit möchte Baumann wohl vor allem dem derzeitigen Kader Mut zusprechen, der seiner Ansicht nach „stark genug ist, um den Klassenerhalt zu schaffen“. Das ist sicher auch nicht falsch – die Frage ist nur, ob man das noch immer beachtliche Restrisiko, das durch die Verletzung von Fin Bartels und einige namhafte Zukäufe der Konkurrenz gewiss nicht kleiner geworden ist, als Tabellen-16. zur Saisonmitte wirklich ohne weitere Verstärkungen eingehen möchte.

Womöglich hat Baumann allerdings auch insofern aus den Erfahrungen des Sommers gelernt, als dass er sich nun nicht mehr so weit aus dem Fenster lehnen möchte. Damals versuchte man es bei den Stoßstürmern Davie Selke und Paul Onuachu – es kam am letzten Tag des Transferfensters Ishak Belfodil, ebenfalls groß, kräftig und fußballerisch nicht unbegabt, aber eben nicht der klassische Strafraumstürmer. Außerdem wurde ein Innenverteidiger angekündigt. Es kam: Niemand. Dafür musste Robert Bauer notdürftig innen aushelfen, Jesper Verlaat wurde fest zurück zur U23 versetzt und Luca Caldirola als gelernter Innenverteidiger sportlich aussortiert.

Keine Angebote für Wechselkandidaten

Apropos Caldirola: Der Italiener, an dem Cagliari Calcio Interesse haben soll, ist in Algorfa noch mit von der Partie. Derzeit sehe es auch nicht so aus, als solle sich bei den unzufriedenen Spielern allzu bald etwas tun. „Wir haben weder Verhandlungen oder Gespräche mit anderen Klubs geführt“, erklärte Baumann. Vor Weihnachten hatte er selbst noch die Verpflichtung positionsbezogener Nachfolger in Aussicht gestellt, sollten sich neue Vereine für Bankdrücker wie etwa Caldirola oder auch Izet Hajrovic finden.

Doch darauf ist weiter zu warten. Noch hat Baumann Zeit, den Kader umzukrempeln – diesmal eben als Überraschung, nicht als eingelöster Vorsatz. Bis dahin gilt es für die Mannschaft, in der spanischen Sonne konzentriert auf den Start der Rückrunde am Sonnabend, den 13. Januar gegen Hoffenheim (Anstoß: 15.30 Uhr) hinzuarbeiten. Die Bedingungen dafür könnten besser nicht sein: „Der Trainingsplatz ist top, er hat eine sehr, sehr gute Qualität“, lobt Baumann. „Das Hotel passt, die Räumlichkeiten sind absolut in Ordnung, das Essen ist gut. Wir können rundum zufrieden sein.“

Neben möglichen Spielerwechseln steht auch der Verbleib eines Leistungsträgers auf dem Plan: Kapitän Zlatko Junuzovic hat nur noch bis Sommer Vertrag, ein erstes Vertragsangebot hatte noch zu keiner Einigung geführt. „Wir haben immer betont, dass wir uns öffentlich nicht zu einem Fahrplan über Vertragsverhandlungen äußern werden“, wiegelt Baumann ab. Natürlich sei es dem Verein wichtig, einen Leistungsträger wie Junuzovic zu halten. Von Gesprächen „in den nächsten Monaten“ sei daher auszugehen.

Einen neuen Stand gibt es jedoch noch nicht, auch, wenn Baumann durchaus guter Hoffnung ist: „Nicht umsonst ist er schon sehr lange hier und hat seine Verträge verlängert“, erinnert Baumann an ähnliche Situationen in den Vorjahren. „Deshalb kann man davon ausgehen, dass Zladdi sich auch über den Sommer hinaus seine Zukunft hier sehr gut vorstellen kann.“