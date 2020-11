Nah am Mann: Kevin Möhwald gegen Bayerns Nationalspieler Leroy Sané. (dpa)

Mit Kevin Möhwald in der Startelf hatte in München keiner gerechnet. Trainer Florian Kohfeldt überraschte damit den Gegner und die Fans – und der Spieler nutzte sein Comeback in der Startelf für beste Eigenwerbung. War er bisher nach seiner 14 Monate dauernden Verletzungspause wegen einer Knie-Operation nur zu kürzeren Einsätzen gekommen, überzeugte er beim 1:1 gegen die Bayern mit mutigem und selbstbewusstem Fußball, auch wenn ihm gegen den Top-Gegner noch nicht alles gelang. Sportchef Frank Baumann lobt: „Kevin ist wieder auf einem sehr guten Weg und ist ein Spieler, der gerade in solchen Partien wichtig ist, weil er bei Ballbesitz keine Angst hat und versucht, wirklich Fußball zu spielen und zu kombinieren.“

Möhwald läuft in seinem dritten Bremer Jahr immer noch ein wenig unter dem Radar, weil er im ersten Jahr kein Stammspieler war und im zweiten nahezu komplett ausfiel. Baumann hat hierzu aber eine differenziertere Sichtweise: „Er hatte mit Maxi Eggestein, Sahin und Klaassen im ersten Jahr eine starke Konkurrenz im Mittelfeld und hat trotzdem schon da bei uns in vielen Einsätzen eine gute Rolle gespielt und seine Qualitäten auf den Platz gebracht. Dann kam leider die Verletzungspause. Er hat die fußballerischen Fähigkeiten, um für uns eine wichtige Rolle zu spielen. Aber Fakt ist auch: Es gibt noch andere gute Spieler bei uns, das Trainerteam muss dann entscheiden, welche Spielertypen wir auf dem Platz brauchen. Kevin Möhwald hat seine Position im Kader durch das Spiel in München sicher nicht verschlechtert.“

Die Doppel-Sechs im Mittelfeld liegt ihm

Dabei kommt ihm nun die Umstellung entgegen, dass Werder vor der Dreierkette gerne mit einer Doppel-Sechs absichert, also zwei Spielern nebeneinander im defensiven Mittelfeld. Gegen die Bayern agierte Möhwald auf dieser Position neben Eggestein. Eigentlich schätzt ihn Kohfeldt eher als offensiveren Spieler ein, zum Beispiel auf der Achter-Position, also den Halbräumen im Mittelfeld. Baumann erklärt: „Eine Doppel-Sechs ist einer Acht in vielen Bereichen nah, es ist dann immer die Frage, ob der Achter nach hinten unterstützt oder ob sich ein defensiver Mittelfeldspieler mit in die Achterräume einschaltet. Die Doppelsechs kommt Kevin mit seinen Qualitäten entgegen, diese Rolle kann er sehr gut spielen. Das ist anders, als wenn man mit einer alleinigen Sechs spielt.“

Ob Acht oder Sechs dürfte Möhwald ohnehin egal sein. Hauptsache ist für ihn nach der langen Leidenszeit, dass er möglichst oft wieder in der ersten Elf steht.