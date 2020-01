Yuya Osako bestritt in der laufenden Saison zwölf Ligaspiele und traf viermal. (nordphoto)

Für seine drei Tore in den ersten drei Ligaspielen der Saison wurde Yuya Osako gefeiert, doch am Ende der Hinrunde wendete sich das Blatt und der Stürmer wurde zum Buhmann. Seine schwachen Auftritte sorgten für viel Kritik, auch weil er darüber hinaus zu häufig reklamierte und mit dem Schiedsrichter diskutierte. „Yuya hat in den letzten Wochen vor der Winterpause weiter die Bälle gefordert und sich in den Zwischenräumen gezeigt. Die Aktionen, die dann folgten, waren allerdings nicht gut“, sagt Frank Baumann.

Werders Sportchef sieht den japanischen Nationalspieler nun in der Pflicht: „Yuya ist gefordert, zu investieren und seinen Körper so in Form zu bringen, dass er verletzungsfrei bleibt und seine athletischen Qualitäten einbringen kann. Wenn diese Basis vorhanden ist, wird er fußballerisch ein wichtiger Faktor für uns sein.“

Den Rhythmus verloren

Als Hauptgrund für Osakos Formschwäche sieht Baumann die Verletzungspause von rund sechs Wochen wegen einer Oberschenkelverletzung: „Yuya hatte eine sehr gute Vorbereitung und sehr gute drei Spiele. Zwei Tage vor dem Union-Spiel kam er von der Nationalmannschaft wieder und hat sich dann verletzt. Danach hat er seinen Rhythmus nicht wiedergefunden.“

Osako arbeitete im Mallorca-Trainingslager wegen eines Infekts zunächst individuell, stieg am Sonntag dann voll ein. Baumann erwartet von dem 29-Jährigen in der Rückrunde wieder bessere Leistungen, eine Führungsrolle indes soll Osako nicht übernehmen, auch wenn er ein gestandener Bundesliga-Spieler, in seiner Heimat ein Volksheld und Fußballer des Jahres ist. Baumann: „Wir sollten Yuya nicht in eine Rolle drängen, die er nicht erfüllen kann. Er ist nicht dieser große Faktor in der Kabine. Er ist einfach sehr zurückhaltend. Bei ihm geht es darum, seine Leistung auf dem Platz wieder dahin zu bringen, wo sie Anfang der Saison war.“