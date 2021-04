Werder-Sportchef Frank Baumann. (Tom Weller / dpa)

Im Profi-Fußball geht es immer ums Geld – im DFB-Pokal wird das besonders deutlich, da pro Runde Prämien ausgeschüttet werden. Der SV Werder Bremen würde für den Sieg am Mittwochabend im Viertelfinale gegen Zweitligist SSV Jahn Regensburg mindestens 2,1 Millionen Euro kassieren. Werder-Sportchef Frank Baumann bezeichnete diese Summe allerdings angesichts der hohen Mindereinnahmen durch die Corona-Pandemie als „Tropfen auf den heißen Stein“.

Baumanns Aussage überraschte schon sehr. Schließlich betonen die Grün-Weißen stets so deutlich wie kaum ein anderer Club, wie hart sie von der Krise betroffen sind. Es wird ein harter Sparkurs im ganzen Club gefahren. Und einem 20-Millionen-Euro-Kredit – abgesichert durch das Land Bremen – soll nun noch eine Anleihe in ähnlicher Höhe folgen, um das finanzielle Überleben des Bundesligisten sichern. Doch auf der Pressekonferenz vor dem Regensburg-Spiel rechnete Baumann vor, dass 2,1 Millionen Euro von den dann geliehenen 40 Millionen Euro prozentual gar nicht so viel seien.

„Wenn wir eine Runde weiter kommen, dann wäre es ein finanziell attraktiver Betrag, der aber keine Auswirkungen auf die neue Saison hat. Wir haben in dieser Saison wie alle anderen Clubs extreme Mindereinnahmen. Das Geld aus dem Pokal hilft etwas, aber es ist trotzdem nur ein Tropfen auf den heißen Stein“, meinte Baumann. Denn auch im Pokal würden die Zuschauereinnahmen fehlen.

Baumann sollte nun trotzdem nicht unterstellt werden, 2,1 Millionen Euro nicht wertzuschätzen. Der Ex-Profi bleibt aber offenbar einmal mehr seiner Linie treu, der Mannschaft neben dem sportlichen nicht auch noch finanziellen Druck aufzubürden. „Ich bin in erster Linie Sportler, auch wenn man mir das nicht mehr so ansieht“, scherzte der 45-Jährige und betonte: „Wir wollen im Wettbewerb das Bestmögliche erreichen.“ Das stehe absolut im Vordergrund. Aber gerade in diesen schwierigen Zeiten gehört auch mehr denn je das Geld dazu, schließlich müssen vor allem die Profis bezahlt werden. Sie könnten mit einem Sieg gegen einen Zweitligisten einen spürbaren Beitrag dazu leisten – zumal bei einem Finaleinzug noch mal mindestens 3,5 Millionen Euro winken würden.