Es ist eine Saison, in der sportlich vieles nicht zusammengepasst hat bei Werder. Unruhe herrschte im und um den Klub aber auch aus anderen Gründen. Der Streit um die Polizeikosten und auch um den Re-Start der Bundesliga beschäftigte in erster Linie den Senat der Stadt und die DFL, aber Werder hängt natürlich mitten drin. „Wir standen dort ein bisschen zwischen den Stühlen„, sagte Frank Baumann auf der Pressekonferenz vor dem Hinspiel in der Relegation gegen Heidenheim. „Wir haben viele Nebenkriegsschauplätze zu bespielen gehabt diese Saison. Das ist einer davon.“

Das Verhältnis der Bremer Politik zur Deutschen Fußball Liga ist auf einem Tiefpunkt angelangt. Die Bremer Sicht auf die DFL hatte Andreas Bovenschulte (54, SPD) zuletzt im Interview mit dem WESER-KURIER so beschrieben: „Die DFL ist ein seelenloser Machtapparat." Ob es in der Machtzentrale des deutschen Fußballs jemanden freue, wenn Werder absteige, bezweifelt Bremens Bürgermeister: „Da reicht´s nicht mal zur Schadenfreude.“

Glücklich scheint Baumann mit der markigen Aussage Bovenschultes nicht zu sein. Denn: „Diese Aussage trifft uns aus verschiedenen Gründe auch selbst. Letzten Endes sind wir die DFL. Sie ist ein Zusammenschluss von 36 Bundesligisten. Insofern kritisiert man auch Werder, wenn man die DFL kritisiert." Näher wollte Baumann auf die Kritik des Bürgermeisters nicht eingehen, da jetzt die volle Konzentration der Relegation gelten müsse.

Einfach hinnehmen wollen sie bei Werder das schlechte Verhältnis der Bremer Politik zur DFL aber auch nicht, wie der Sportchef betonte. „In den nächsten Tagen ist das nicht wichtig. In Zukunft muss man da nochmal die Gespräche und den Austausch suchen und wieder ein gegenseitiges Verständnis herstellen." Aber erst muss der Abstieg verhindert werden.