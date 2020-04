Deutliche Worte: Werder-Manager Frank Baumann sieht den Profifußball in Bremen "in eine Ecke gedrängt". (nordphoto)

Werders Geschäftsführer Frank Baumann hat mit Verärgerung auf den Bremer Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) reagiert, der am Freitag einen Antrag des Vereins öffentlich gemacht hatte, mit dem Werder eine Genehmigung für Trainingseinheiten ab Montag erlangen wollte. „Wir sind über die regelmäßigen öffentlichen Auftritte von Herrn Mäurer mit dieser so negativen Haltung gegenüber dem Profifußball irritiert“, sagte Baumann in einem Interview mit dem WESER-KURIER (Sonntags-Ausgabe), und klagte: „Wir wurden öffentlich bloßgestellt, aber der Antrag wurde nicht abgelehnt. Richtig ist, dass mittlerweile einige Bundesländer unserer Argumentation gefolgt sind und eine Genehmigung zum Gruppen- und teilweise auch Mannschaftstraining zum Zwecke der Berufsausübung aufgrund der bestehenden Rechtsverordnung erhalten haben.“

In seiner Wahrnehmung werde „der Profi-Fußball hier in Bremen in eine Ecke gedrängt, die er nicht verdient hat“, erklärte Baumann. Und führte wörtlich aus: „Herr Mäurer liest in dieser Pressekonferenz einen kurzen Teil aus unserem mehrseitigen Antrag vor, ohne sich seit der Antragstellung mit uns abzustimmen und behauptet Dinge, die überhaupt nicht stimmen.“ Durch die Aussagen, dass der Fußball eine Sonderstellung beanspruche, werde durch Mäurer suggeriert, „dass wir den Ernst der Lage nicht erkannt haben und die Gesundheit der Allgemeinheit auf Spiel setzen. Dies ist nachweislich falsch“, betonte Baumann.

Baumann: Es geht um Arbeitsplätze

Vielmehr gehe es darum, dass die sehr kleine Gruppe von Werder-Fußballern ihren Beruf ausüben müsse, „damit nicht ein wichtiges Bremer Unternehmen und damit Hunderte Arbeitsplätze verloren gehen“. Deshalb habe man einen „Antrag auf eine praktikable Lösung gestellt“. Baumann: „Der Fußball sucht hier keinen Sonderweg, der Fußball sucht Lösungen, die es zum Beispiel auch in der Baubranche gibt.“ Das komplette Interview mit Werders Geschäftsführer zu diesem Thema erscheint in der Sonntagsausgabe des WESER-KURIER.