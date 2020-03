Werders Sportchef Frank Baumann glaubt nicht, dass die EM in diesem Sommer ausgetragen werden kann. (nordphoto)

Nicht nur die Vereinsmannschaften, auch die Nationalteams stehen in der Corona-Krise vor einigen Fragezeichen. Eine große Frage lautet: Was wird aus der für diesen Sommer geplanten Europameisterschaft? Am Dienstag will die Uefa darüber beraten. Dass die EM, die erstmals in zwölf Ländern ausgetragen werden sollte, wie geplant stattfinden kann, ist nahezu ausgeschlossen. Eine Alternative lautet, das Turnier um ein Jahr in den Sommer 2021 zu verlegen. Für den Fall müsste die Uefa bei der Fifa durchsetzen, dass die für 2021 angesetzte Klub-Weltmeisterschaft verschoben wird. Die britische Zeitung „Telegraph“ berichtete zudem von der Option, die EM im Winter 2020/21 auszutragen.

Was mit der EM passiert, hat natürlich auch Auswirkungen auf die Bundesliga und somit auf Werder. Einige Bremer Profis könnten bei dem Turnier dabei sein, vor allem aber geht es um die Frage, ob durch eine Verschiebung der EM zusätzliche Nachholtermine im Sommer für die Bundesliga frei werden. „Meine persönliche Meinung ist, dass man davon ausgehen muss, dass die Europameisterschaft in der Form zu dem Zeitpunkt in diesem Jahr nicht stattfinden wird“, erklärte Werders Sportchef Frank Baumann.

Wünsche äußern oder gar Forderungen stellen will er in seiner Funktion als Vereinsvertreter aber nicht. „Wenn einzelne Klubs spekulieren, bringt das nichts. Wir müssen eine Situation bewerten, die es weltweit noch nicht gab, zumindest so lange ich auf diesem Planeten hier unterwegs bin“, erklärte Baumann. „Als Verband kann man natürlich eine Entscheidung treffen, aber alles hängt auch davon ab, wie sich die Situation in Europa insgesamt entwickeln wird. Dass es nicht leicht wird, ein Turnier in zwölf Ländern in Europa und teilweise in Asien durchzuführen, ist allen bewusst.“