Es sind Sphären, mit denen Werder schon lange nichts mehr zu tun hat. In dieser Saison ohnehin nicht. Und doch gab es natürlich auch in dieser Winterpause wieder die nette kleine Spielerei mit dem Meistertipp. Die Deutsche Presse-Agentur hat sich ligaweit umgehört, wer in dieser Saison am Ende das Rennen machen wird, Werders Sportchef Frank Baumann ist sich dabei recht sicher, dass der sonst stets gern genannte Rekordmeister aus dem Süden des Landes dieses Mal nicht zwingend einen neuen Briefkopf brauchen wird.

„Die Bundesliga ist sehr spannend. Ich erwarte einen anderen Meister als die Bayern„, sagte Baumann, der stattdessen gleich drei Favoriten auf den Gewinn der Meisterschale anführt. “Mit Gladbach, Leipzig und Dortmund gibt es ernstzunehmende Kandidaten.“ Leipzig führt das Klassement vor dem Rückrundenstart mit derzeit 37 Punkten an, dahinter folgt die Borussia aus Mönchengladbach (35). Bayern München (33) folgt auf Rang drei vor Borussia Dortmund (30).