Werder sucht für die kommende Saison noch eine Nummer zwei fürs Tor. Eine Rückkehr von Felix Wiedwald, der darüber nachdenkt, seinen aktuellen Klub Leeds United zu verlassen (MEIN WERDER berichtete), scheint dabei aber nicht infrage zu kommen. „Wir haben Felix‘ Weg verfolgt, wir wissen, wie es ihm geht“, sagt Werders Sportdirektor Frank Baumann. Wiedwald hat vor ein paar Wochen seinen Stammplatz in Leeds verloren und sitzt seit sechs Spieltagen nur noch auf der Tribüne. Auszuschließen ist im Profifußball inzwischen bekanntlich zwar fast nichts mehr, aber in diesem Fall, sagt Baumann, sei eine Rückkehr Wiedwalds zu Werder „nicht sehr wahrscheinlich“.

Nach Informationen von MEIN WERDER prüfen die Verantwortlichen stattdessen, ob sie mit Jaroslav Drobny als erfahrenen Back-up für Jiri Pavlenka in die neue Saison gehen. Auch eine Vertragsverlängerung mit Michael Zetterer, der aktuell verletzten Nummer zwei, ist nicht ausgeschlossen. Als dritter Torwart ist U20-Nationalkeeper Luca Plogmann fest eingeplant.

Darüber hinaus sondiert Werder aber auch den nationalen und internationalen Torwartmarkt. In Deutschland könnte der in Bewegung geraten, wenn Bernd Leno Bayer Leverkusen verlässt. In der Bundesliga laufen in diesem Sommer unter anderem die Verträge von Marwin Hitz (FC Augsburg), Jens Grahl (VfB Stuttgart) oder Max Grün (VfL Wolfsburg) aus.