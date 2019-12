Sportchef Frank Baumann bei der Werder-Weihnachtsfeier. (nordphoto)

Egal, welcher Name als möglicher Wintertransfer gehandelt wurde, Frank Baumann sagte immer: „Wir planen im Winter keine Transferaktivitäten.“ An diesem Stand hat sich laut Werders Sportchef weiterhin nichts geändert, doch er lässt sich nun zumindest eine kleine Hintertür offen. „Unabhängig von der sportlichen Situation, also ob es gut oder schlecht läuft, habe ich schon oft gesagt, dass wir nichts planen. Und dann ist vielleicht doch eine andere Situation entstanden, weil sich eine sehr gute Gelegenheit ergeben hat. Oder weil sich eine Notwendigkeit ergeben hat, handeln zu müssen. Deswegen will ich das nicht kategorisch ausschließen“, erklärte Baumann am Dienstagabend am Rande der Werder-Weihnachtsfeier.

Was etwas verklausuliert klingt, soll heißen: Geplant ist kein Transfer, aber unter bestimmten Voraussetzungen könnte sich das noch ändern, etwa durch Verletzungen oder wenn sich eine einmalige Chance bietet. Finanziell sei etwas machbar, betonte Baumann. „Natürlich sind im gewissen Rahmen die Möglichkeiten da, aber es wird kein Zehn-Millionen-Transfer passieren im Winter.“ Jüngst verkündete Werder auf der Mitgliederversammlung zwar für das abgelaufene Geschäftsjahr einen Gewinn von 3,5 Millionen Euro und ein Eigenkapital von 10,5 Millionen Euro. Im laufenden Geschäftsjahr hat der Klub allerdings vor allem investiert, im kommenden Sommer werden dann noch die Ablösesummen für die mit einer Kaufpflicht ausgeliehenen Leo Bittencourt und Ömer Toprak fällig. Allzu groß ist der finanzielle Spielraum also nicht.

Kein Aktionismus

Wichtiger als der finanzielle Aspekt ist für Baumann aber ohnehin die sportliche Komponente: „Es geht um die Maßgabe, dass uns der Transfer sofort besser macht. Das ist im Winter nicht ganz leicht. Und wenn uns alle Spieler – Niclas Füllkrug und Kevin Möhwald außen vor gelassen – zur Verfügung stehen, ist es schwer, unseren Kader im Rahmen unserer Möglichkeiten zu verbessern.“ Nun steht Werder jedoch aktuell nur auf einem enttäuschenden 14. Platz. Einen Transfer aus Aktionismus werde es trotz dieser schwierigen Situation aber nicht geben, unterstrich Baumann. „Wir machen nichts, um die Öffentlichkeit beruhigt zu haben. Wenn wir etwas sehen, das sinnvoll erscheint, werden wir uns bemühen, etwas zu tun.“

In der Abwehr ist gerade Niklas Moisander nach langer Verletzungspause zurückgekehrt. Ömer Toprak soll in der Winterpause wieder voll einsteigen. Im Mittelfeld und im Angriff fehlen allerdings die Alternativen, um formschwachen Stammkräften Druck zu machen. Kevin Möhwald, der für mehr Dynamik im Mittelfeld sorgen könnte, fällt mit einer Knieverletzung noch lange aus und wird laut Baumann „im Laufe der Rückrunde“ zurückkehren. Bei Niclas Füllkrug, den Werder als Zentrumsstürmer schmerzlich vermisst, ist der Zeitpunkt der Rückkehr nach einem Kreuzbandriss dagegen unklar. „Da können wir im März, April mehr sagen“, erklärte Baumann.

Vertrauen in die Stürmer

Auch ohne Füllkrug sei Werder aber im Sturm gut aufgestellt. Baumann nannte Yuya Osako, Milot Rashica, Leo Bittencourt, Josh Sargent, Claudio Pizarro und Johannes Eggestein. „Natürlich ist der eine oder andere aktuell nicht in seiner Bestform, aber wir sind im Ligavergleich nicht schlecht besetzt. Da jemanden zu finden, der besser ist, ist nicht ganz so leicht.“ Vor der Saison wollte Werder Michael Gregoritsch als zusätzlichen Stürmer verpflichten, doch der FC Augsburg verlangte eine zu hohe Ablösesumme. Inzwischen hat der Österreicher klar bekundet, dass er Augsburg im Winter verlassen will. Gregoritsch hat bislang kaum gespielt, sein Preis dürfte deutlich gesunken sein. Auch Nabil Bentaleb, vor der Saison ein Kandidat bei Werder, könnte im Winter günstig zu haben sein. Die Knieverletzung, wegen der die Bremer von einer Verpflichtung Abstand nahmen, ist ausgeheilt. Der Mittelfeldakteur spielt derzeit für die Schalker U 23, der Klub will ihn im Winter unbedingt loswerden. Zu beiden Personalien hält sich Baumann aber bedeckt.

Dass im Winter durchaus auch echte Verstärkungen zu bekommen sind, zeigte sich beim Kauf von Milot Rashica im Januar 2018. Manchmal ergeben sich zudem kurzfristig gute Gelegenheiten. So wie im Sommer 2018, als Baumann verkündete, dass auf der Kaufseite nichts mehr passieren werde, und am folgenden Tag Nuri Sahin präsentierte. Da ist es nur logisch, dass Werders Sportchef für die Transferphase vom 1. bis 31. Januar Neuverpflichtungen nicht ausschließen will, auch wenn es derzeit eher nicht danach aussieht.

Spieler abgeben will der Klub übrigens auch nicht. „Das ist nicht angedacht. Und es ist kein Spieler auf uns zugekommen“, sagte Baumann. Einzig bei Felix Beijmo muss eine Lösung gefunden werden. Der Leihvertrag des Rechtsverteidigers bei Malmö FF läuft am Jahresende aus, Werder hat jedoch auf der Rechtsverteidigerposition keinen Bedarf. Beijmo sagte dem schwedischen Portal „Skanesport“ kürzlich, dass eine verlängerte Leihe nach Malmö für ihn eine gute Option sei. Erst einmal wolle er aber abwarten, ob Malmö am Donnerstag das Weiterkommen in der Europa League gelinge.