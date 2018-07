Frank Baumann ist braun geworden im Zillertal. Werders Sportchef sieht gut erholt aus am Ende des Trainingslagers, aber Urlaub gemacht hat er in Österreich natürlich nicht. Während der Trainingseinheiten war Baumann häufig am Telefon zu sehen. Sein Vorhaben ist klar: Er will noch zwei neue Mittelfeldspieler und einen neuen zweiten Torwart holen. Einen neuen Stand gebe es nicht, sagte Baumann am Freitag, und erklärte dann wie Werder bei der Suche vorgeht.

„Man darf nicht alles auf eine Karte setzen. Wir haben für jede Position mehrere Optionen“, erklärte Baumann. „Natürlich gibt es eine Priorisierung. Manchmal braucht man bei der Wunschlösung dann etwas Geduld. Und natürlich sind unsere Ansprüche auch sehr hoch. Wir wollen ja Spieler holen, die uns sofort weiterhelfen.“ Werder Sportchef muss also aktuell mit mehreren Bällen jonglieren. Er steht mit verschiedenen Spielern und Beratern in Kontakt, lotet die Möglichkeiten aus und versucht, jemanden zu bekommen, der auf Werders Liste möglichst weit oben steht. Einen Zeitrahmen wollte sich Baumann nicht setzen. Er wolle zwar so schnell wie möglich Vollzug vermelden, „aber unsere einzige Zeitgrenze ist der Transferschluss am 31. August“, betonte er.

Außerdem sei Werder auch ohne Neuzugänge schon sehr gut besetzt, das stellen Baumann und Trainer Florian Kohfeldt immer wieder heraus. „Im Tor sind wir gut aufgestellt“, sagte Baumann und nannte Jiri Pavlenka, Jaroslav Drobny und Luca Plogmann. Der aktuell verletzte Drobny absolviert derzeit Lauftraining und soll in rund zehn Tagen wieder trainieren können. Bei Plogmann ist Baumann vorsichtig, immerhin ist das Talent erst 18 Jahre alt. „Bei den jungen Spielern halten wir uns bewusst mit Bewertungen zurück. Luca ist ein großes Talent und wird seine nächsten Schritte gehen. Er kann die Nummer eins werden – wann weiß ich noch nicht.“

Im Mittelfeld gebe es ebenfalls jetzt schon viele Optionen, hielt Werders Sportchef fest. Neben den gesetzten Philipp Bargfrede und Maximilian Eggestein sowie Neuzugang Kevin Möhwald hätten auch die Nachwuchsspieler im Trainingslager überzeugt. Baumann nannte Jean-Manuel Mbom, Fridolin Wagner und Ole Käuper als Beispiele. „Wir haben also auch interessante Alternativen im eigenen Stall.“ Dennoch bleibt es laut Baumann dabei: Ein spielstarker Achter und ein Sechser als Back-up für Bargfrede sollen noch kommen.