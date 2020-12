Seit mehr als 20 Jahren im Verein: Frank Baumann, dessen Vertrag nun um eine Saison verlängert wurde. (dpa)

Wie sehr alle bei Werder gerade vereinspolitisch taktieren müssen, zeigt ein Detail bei der Vertragsverlängerung von Frank Baumann, dessen am Saisonende auslaufendes Arbeitspapier der Aufsichtsrat um eine weitere Saison verlängerte. Ist die neue Vertragslaufzeit auch noch so kurz: Alle wollen der Ideengeber dafür gewesen sein. Baumann selbst berichtet, schon im Spätsommer mit diesem Vorschlag beim Aufsichtsrat vorgesprochen zu haben. Dies sei für ihn „eine Selbstverständlichkeit“ gewesen, nachdem sich abzeichnete, dass der Verein wegen der Pandemie seine Mitgliederversammlung würden absagen müssen. Auf dieser für den 16. November geplanten Versammlung sollte ein neuer Aufsichtsrat gewählt werden, in dessen Händen die Zukunft des Geschäftsführers Baumann gelegen hätte. So aber musste der amtierende Aufsichtsrat noch einmal ran – und dessen Mitglieder Marco Bode und Andreas Hoetzel loben ausdrücklich, dass Baumann während der Verhandlungen „zu jedem Zeitpunkt offen“ für eine nur einjährige Verlängerung gewesen sei, die man einvernehmlich beschlossen habe.

Die Entscheidung für diesen Einjahresvertrag sei auch „aus Respekt vor einem möglicherweise neuen Aufsichtsrat“ erfolgt, der nun im Frühjahr gewählt werden soll. Weil die Messehallen als Impfzentrum gebraucht werden, soll die Mitgliederversammlung als Freiluftveranstaltung im Weserstadion nachgeholt werden, im Verein sucht man nach einem geeigneten Datum. Danach hätte ein neuer Aufsichtsrat ein Jahr Zeit, Baumanns Wirken zu bewerten. Bode will aber in den nächsten Monaten darum kämpfen, dass das jetzige Gremium im Amt bestätigt wird. Auch dann sei ein neuer Vertrag für Baumann kein Automatismus, sagt Bode.

„Immer noch im Krisenmodus“

Sie wissen bei Werder genau, dass ihr Handeln von vielen Fans und Mitgliedern nach der Fast-Abstiegssaison kritisch gesehen wird. Auch deshalb entstand eine Art Opposition mit bekannten Gesichtern wie Jörg Wontorra oder Henning Lühr, die in den Aufsichtsrat drängen und Veränderungen anstreben. Mitten in dieser Gemengelage erinnert Bode daran, dass der Verein in Coronazeiten mit Mindereinnahmen von mehr als 30 Millionen Euro „immer noch im Krisenmodus steckt. Wir haben so eine wirtschaftliche Situation bei Werder noch nie erlebt“. In diesen Zeiten sei es wichtig, mit Baumann auch über den Sommer hinaus „den richtigen Man an der Spitze der sportlichen Führung zu haben. Er bringt alles an Kompetenz mit, was notwendig ist. Er hat mit seiner besonnenen Art eine Persönlichkeit, die uns gerade auch in dieser Krise gut tut“. Einstimmig sei der Aufsichtsrat zu dem Entschluss gekommen, Baumanns Vertrag verlängern zu wollen. Bode: „Wir sind sehr froh, dass es uns auch gelungen ist.“

Hoetzel nennt es ein wichtiges Signal, dass in Baumanns Vertrag „die identische Pandemieklausel aufgenommen wurde, die er auch in den Spielerverträgen verhandelt hat. Das ist eine Frage der Glaubwürdigkeit“. Baumann verdient in Krisenzeiten also weniger. Auch wenn es auf dem Papier nur um zwölf weitere Monate ging, berichten alle von intensiven Gesprächen, bei denen nicht nur die Herausforderungen durch Corona thematisiert wurden, sondern auch „die Analyse der sportlichen und wirtschaftlichen Situation, die strategischen Ziele und die Nachwuchsarbeit“, sagt Bode. Nicht nur für Baumann, für alle bei Werder gelte die Vorgabe, Werder nun sportlich zu stabilisieren und in der Liga nicht wieder in eine dramatische Abstiegskampfsituation zu kommen. Bode nennt „einen stabilen Platz im Mittelfeld“ als Saisonziel, neben der Bewältigung der Coronakrise und der Weiterentwicklung junger Spieler. Erstmals seit des 2016 begonnenen, gemeinsamen Weges hat Werder das Geschäftsjahr krisenbedingt nicht mit einem Zuwachs des Eigenkapitals, sondern mit einem Minus abgeschlossen, wie Hoetzel einräumt: „Wir müssen uns mit der Geschäftsführung überlegen, wie wir Einnahmen und Ausgaben so gestalten, dass wir da mittelfristig wieder hinkommen.“

Baumann will aus wenig viel machen

Das wird nun auch Baumanns Aufgabe, der sich an seine Anfänge 2016 erinnert fühlt, als es Werder ebenfalls schlecht ging. „Jetzt sind die Herausforderungen durch die Pandemie nicht kleiner geworden“, sagt der Manager, „aber es ist ein großer Reiz, das anzugehen und zu meistern.“ Dass viele Fans sein Tun kritisch sehen, nimmt Baumann zur Kenntnis, wie er sagt, “es beeinflusst mich aber nicht in meiner Arbeit. Ich habe einen sehr hohen Anspruch an mich selbst, die Dinge im Sinne des Vereins bestmöglich zu gestalten. Wir waren dreieinhalb Jahre auf einem sehr guten Weg, Werder nicht nur sportlich, sondern auch finanziell auf gesunde Füße zu stellen und als besonderer Verein wahrgenommen zu werden“. Was seine Position betrifft, sieht Baumann „definitiv kein Arbeiten auf Bewährung, ich werde die strategischen Themen auch über den 30. Juni 2021 hinaus angehen“. Wichtiger als die kurze Vertragslaufzeit sei ihm das vertrauensvolle Miteinander im Alltag. In den vergangenen vier Jahren sei aus den Gesprächen mit dem Aufsichtsrat „nichts nach außen gedrungen“, was für einen Traditionsverein nicht selbstverständlich sei.

Wichtig sei nun, fordert Baumann, dass Werder sehr ehrgeizig bleibe, auch wenn man die Ambitionen der Pandemie anpassen müsse, vor allem kurzfristig. Auf lange Sicht wolle er sich noch nicht von dem großen Ziel einer Rückkehr ins internationale Geschäft verabschieden, wenn Mannschaft und Verein wieder stabilisiert seien. Zwar habe sich die Kluft zwischen den Topklubs und dem Rest der Liga noch einmal vergrößert, betont Baumann, „aber ich liebe es, aus wenig viel zu machen“. Was das angeht, ist er auf jeden Fall im richtigen Klub.